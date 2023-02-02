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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Жена омского депутата Владимира Гуселетова продала свою строительную компанию

2 февраля 2023, 07:05
Фото: 1MI
строительство
Известно имя нового владельца.

Общество с ограниченной ответственостью «Инком», зарегистрированное в Омске на улице Шукшина, сменило владельца. С 1 февраля весь уставной капитал компании принадлежит Степану Иванову — жителю Омска, за которым не числятся никакие другие бизнес-активы.

«Инком» — это строительная компания, которая до недавних пор принадлежала Ольге Гуселетовой, жене депутата Законодательного собрания Омской области от «Справедливой России» Владимира Гуселетова. Последний был учредителем фирмы, владел ею на 100% до 2017 года и на 20% как компаньон супруги — до 2019 года.

На данный момент Ольга Гуселетова остается владелицей еще одной строительной компании, «Центрсибирь». У Владимира Гуселетова остался только один бизнес-актив, производственно-строительная компания «Art-Мастер». Обе эти фирмы, как и «Инком», в последние годы убыточны.

— Зачем эти убытки нужны? — констатировал Гуселетов в телефонном разговоре. При этом он уточнил, что его жена сама занимается своими компаниями.

В прошлом году Город55 писал о том, что рекламная фирма «АртКом», принадлежавшая Гуселетову, перешла к совладельцу ООО «АТМ» Сергею Мангулу.

#Николай Эйхвальд#Строительные компании#Экономика
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