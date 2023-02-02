Жена омского депутата Владимира Гуселетова продала свою строительную компанию

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Общество с ограниченной ответственостью «Инком», зарегистрированное в Омске на улице Шукшина, сменило владельца. С 1 февраля весь уставной капитал компании принадлежит Степану Иванову — жителю Омска, за которым не числятся никакие другие бизнес-активы.
«Инком» — это строительная компания, которая до недавних пор принадлежала Ольге Гуселетовой, жене депутата Законодательного собрания Омской области от «Справедливой России» Владимира Гуселетова. Последний был учредителем фирмы, владел ею на 100% до 2017 года и на 20% как компаньон супруги — до 2019 года.
На данный момент Ольга Гуселетова остается владелицей еще одной строительной компании, «Центрсибирь». У Владимира Гуселетова остался только один бизнес-актив, производственно-строительная компания «Art-Мастер». Обе эти фирмы, как и «Инком», в последние годы убыточны.
— Зачем эти убытки нужны? — констатировал Гуселетов в телефонном разговоре. При этом он уточнил, что его жена сама занимается своими компаниями.
В прошлом году Город55 писал о том, что рекламная фирма «АртКом», принадлежавшая Гуселетову, перешла к совладельцу ООО «АТМ» Сергею Мангулу.