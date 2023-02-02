Жена омского депутата Владимира Гуселетова продала свою строительную компанию

«Инком» — это строительная компания, которая до недавних пор принадлежала Ольге Гуселетовой, жене депутата Законодательного собрания Омской области от «Справедливой России» Владимира Гуселетова. Последний был учредителем фирмы, владел ею на 100% до 2017 года и на 20% как компаньон супруги — до 2019 года.