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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Худрука омского «Пятого театра» Гриншпуна отправили в колонию на 5.5 лет

14 февраля 2023, 05:24
Фото: 1MI
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Суд признал его виновным в получении «откатов» на сумму более 4 млн рублей.

В Омске Первомайский суд поставил точку в резонансном уголовном деле бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Никиты Гриншпуна. На скамье подсудимых театральный деятель оказался за получение «откатов».

По данным следствия, за заключение договоров на работы по подготовке и постановке спектаклей Гриншпун получил от бизнесменов «вознаграждений» на сумму более 4 млн рублей. Уголовное дело в отношении Гриншпуна было возбуждно СКР по Омской области в 2020 году. 

Сегодня суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях и отправил в колонию строгого режима на 5 лет и 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу. 

Худруку омского «Пятого театра» Гришпуну насчитали взяток на 4 млн рублей
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#Василий Попов#Уголовное дело#Театр#Коррупция#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Никита Гришпун
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