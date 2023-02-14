Худрука омского «Пятого театра» Гриншпуна отправили в колонию на 5.5 лет

По данным следствия, за заключение договоров на работы по подготовке и постановке спектаклей Гриншпун получил от бизнесменов «вознаграждений» на сумму более 4 млн рублей. Уголовное дело в отношении Гриншпуна было возбуждно СКР по Омской области в 2020 году.