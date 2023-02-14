Худрука омского «Пятого театра» Гриншпуна отправили в колонию на 5.5 лет

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 06:53
В Омске Первомайский суд поставил точку в резонансном уголовном деле бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Никиты Гриншпуна. На скамье подсудимых театральный деятель оказался за получение «откатов».
По данным следствия, за заключение договоров на работы по подготовке и постановке спектаклей Гриншпун получил от бизнесменов «вознаграждений» на сумму более 4 млн рублей. Уголовное дело в отношении Гриншпуна было возбуждно СКР по Омской области в 2020 году.
Сегодня суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях и отправил в колонию строгого режима на 5 лет и 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.