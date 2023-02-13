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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:16

В Омске квадратный метр жилья за год подорожал в среднем на 20 тысяч

13 февраля 2023, 08:15
Фото: 1MI
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Анализ проводился по всем типам жилья — квартирам среднего качества, улучшенного качества и элитным квартирам.

В Омске за год выросли цены на покупку квартир. Соответствующие данные опубликовал Омскстат. В конце 2021 года квадратный метр в новостройках стоил 68,9 тысяч рублей, а к концу 2022 года — 89,4 рублей. На вторичном рынке цены выросли с 62,5 до 80,3 тысяч за квадратный метр. Цены усредненные. Анализ проводился по всем типам жилья — квартирам среднего качества, улучшенного качества и элитным квартирам.

Нынешнюю стоимость квартир в новостройках подтверждают и данные с сайтов по продаже недвижимости. Так, в новом доме на Левобережье «однушка» на 42 квадратных метра обойдется в 4 миллиона рублей. По 95 238 рублей за квадрат. Продаются квартиры готовые к проживанию — с обоями, плитой, линолеумом и сантехникой. И с деревянными оконными рамами.

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#Евгений Игишев#Недвижимость#Новостройки#Вторичное жилье#Квартиры#Статистика#Омск#Омская область
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