Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

«Однушки» от 4 млн рублей. На Левобережье Омска скоро отпразднуют новоселье

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске сдали в эксплуатацию небоскреб на 211 квартир на Левобережье

Новая высотка позволит омичам жить на границе между «цивилизацией» и частным сектором.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что на левом берегу Иртыша, на ул. Крупской сдали в эксплуатацию дом № 21. В доме 11-17 этажей, один из который — подземный. Общая площадь жилых помещений — почти 12 тыс. кв. м. Квартир 211, из них 104 — однокомнатные, 74 — двухкомнатные и 33 — трехкомнатные.

Строили дом «ЗСЖБ № 6», у них на сайте все еще указано, что доделываются внутренние работы. На сайтах по продаже недвижимости уже вовсю предлагают квартиры по этому адресу. «Однушки» на 42 кв. м., например, за 4 млн рублей на 6 этаже. По 95 238 рублей за квадрат. Продаются квартиры готовые к проживанию — с обоями, плитой, линолеумом и сантехникой. И с деревянными оконными рамами.

В Омске сдали новую многоэтажку на проспекте Маркса
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Город#Строительство#Новости#Многоквартирный дом#Новостройки#Ввод в эксплуатацию
Подпишитесь
С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу
Сегодня, 06:15
Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»
Сегодня, 06:53
В Омске гендиректор отомстила водителю за измену, украла его авто и попала в колонию
Сегодня, 04:14
Глава Тевриза предложил местным жителям вместе обсудить проблемы с Фондом капремонта
Сегодня, 09:38
Сутягинский присоединит к «Омскому каучуку» два других предприятия
Сегодня, 11:48
В Омске сотрудники роддома пожаловались на условия работы
Сегодня, 13:15