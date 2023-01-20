«Однушки» от 4 млн рублей. На Левобережье Омска скоро отпразднуют новоселье

Строили дом «ЗСЖБ № 6», у них на сайте все еще указано, что доделываются внутренние работы. На сайтах по продаже недвижимости уже вовсю предлагают квартиры по этому адресу. «Однушки» на 42 кв. м., например, за 4 млн рублей на 6 этаже. По 95 238 рублей за квадрат. Продаются квартиры готовые к проживанию — с обоями, плитой, линолеумом и сантехникой. И с деревянными оконными рамами.