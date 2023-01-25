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Posted Сегодня, 02:55

Published Сегодня, 02:55

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

Студия за три миллиона. В Ленинском округе Омска сдали в эксплуатацию новостройку

Сегодня, 02:55
Фото: 1MI
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В жилом доме 10 жилых этажей и 137 квартир.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Ленинском округе на Сибирском проспекте 24 января ввели в эксплуатацию новый дом. Соответствующее разрешение выдал департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска.

В новой высотке 11 этажей, один из которых подземный. Общая площадь жилых помещений составляет 7646,4 квадратных метров. Всего в новостройке 137 квартир, 57 из которых — однокомнатные, 58 — двухкомнатные, 22 — трёхкомнатные.

Согласно данным сайта по продаже недвижимости МЛСН, самая бюджетная квартира в новом доме обойдется в 2,9 млн рублей. Столько будет стоить студия площадью 33 квадратных метра с косметическим ремонтом. 

На прошлой неделе в эксплуатацию также сдали высотку на Левобережье. Недвижимость в ней продается по 95 тысяч рублей за квадратный метр.

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#Евгений Игишев#Новостройки#Город#Омск
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