Студия за три миллиона. В Ленинском округе Омска сдали в эксплуатацию новостройку

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Ленинском округе на Сибирском проспекте 24 января ввели в эксплуатацию новый дом. Соответствующее разрешение выдал департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска.
В новой высотке 11 этажей, один из которых подземный. Общая площадь жилых помещений составляет 7646,4 квадратных метров. Всего в новостройке 137 квартир, 57 из которых — однокомнатные, 58 — двухкомнатные, 22 — трёхкомнатные.
Согласно данным сайта по продаже недвижимости МЛСН, самая бюджетная квартира в новом доме обойдется в 2,9 млн рублей. Столько будет стоить студия площадью 33 квадратных метра с косметическим ремонтом.
На прошлой неделе в эксплуатацию также сдали высотку на Левобережье. Недвижимость в ней продается по 95 тысяч рублей за квадратный метр.