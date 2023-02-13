Бургеры раздора. Как омичка и курьер доставку еды не поделили

Между омичкой и курьером из популярного сервиса доставки еды разгорелся конфликт из-за неполученного заказа. Обе стороны высказали свою точку зрения на произошедшее в паблике «Омск ВК». Все действие происходило в пятницу вечером. Сумма заказа оказалась немаленькой — больше трех тысяч рублей.