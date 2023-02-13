Бургеры раздора. Как омичка и курьер доставку еды не поделили

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Между омичкой и курьером из популярного сервиса доставки еды разгорелся конфликт из-за неполученного заказа. Обе стороны высказали свою точку зрения на произошедшее в паблике «Омск ВК». Все действие происходило в пятницу вечером. Сумма заказа оказалась немаленькой — больше трех тысяч рублей.
«Делали заказ в „Бургер кинг“. В итоге, в назначенное время заказ был якобы доставлен, а точнее позвонили нам, что курьер подъехал. Мы вышли после звонка, спустившись с 8 этажа, никого не было, прошло всего от силы 5 минут. Когда мы набрали курьера он сказал: „Мне руководство сказало ждете 10 минут, и можете, что хотите делать с заказом“, — рассказала омичка в паблике на условиях анонимности. — „Так вот если этот курьер-обжора читает это, то пусть вернет деньги ребенку за съеденый заказ. Когда мы ему звонили, он усердно что-то поедал. Не хотела огласки, но со вчерашнего дня нервы на пределе уже (орфография и пунктуация автора сохранена, — прим. ред)“.
Возмущенная клиентка также уточнила, что доставка еды была заказана к дому на улице 4-я Кордная.
Ответ курьера на обвинения не заставил себя долго ждать. Мужчина разместил его в том же паблике на анонимных условиях.
«Хочу ответить и разъяснить ситуацию. Пришел мне заказ с „Бургер кинга“. После того как я его забрал, сразу поехал на адрес. Был я там примерно в 17:50, взял сумку, пошел звонить в домофон. Он не работает как оказалось, и комментария об этом никакого не было. После чего я начал звонить клиентке, которая также не брала трубку. Попивала пивко, наверное, не слышала звонка, но не суть. Видимо так нужен был этот заказ (орфография и пунктуация автора сохранена, — прим. ред)», — объяснил курьер.
Мужчина добавил, что действовал по регламенту и связался со службой поддержки.
«Поддержка также не дозвонилась до клиента. Прозвучало следующее: „Если заказ в течение 10 минут не заберет клиент, закрывайте его и утилизируйте на свое усмотрение“. Прошу также заметить, что заказ был уже закрыт в 18:06. Кто куда спускался в 18:15 неизвестно (орфография и пунктуация автора также сохранена, — прим. ред)».
Курьер также рассказал, что продукты из заказа есть не стал, так как не питается подобной пищей.
В комментариях к обоим постам мнения разделились. Часть омичей выступили на стороне клиентки и посоветовали обратиться в полицию, расценив произошедшее как кражу. Другие же посочувствовали курьеру и пожелали «адекватных клиентов».