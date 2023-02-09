Омских родителей пригласили на общее родительское собрание онлайн

С родителями хотят поговорить о выборе мер воспитательного воздействия, о вредных «тренингах», распространяющихся в сети Интернет. Из разряда тех, где маму призывают правильно «дышать маткой», чтобы повлиять на баллы ЕГЭ у ребенка. В программе намечены беседы о детских страхах и тревожности, проблемах репетиторства, конфликтах в интернете, одаренности детей и наказаниях.