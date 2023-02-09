Омских родителей пригласили на общее родительское собрание онлайн

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Форум «Педагоги России» проведет в Омской области с 14 по 17 февраля общеродительское собрание в рамках реализации федеральной программы родительского просвещения.
С родителями хотят поговорить о выборе мер воспитательного воздействия, о вредных «тренингах», распространяющихся в сети Интернет. Из разряда тех, где маму призывают правильно «дышать маткой», чтобы повлиять на баллы ЕГЭ у ребенка. В программе намечены беседы о детских страхах и тревожности, проблемах репетиторства, конфликтах в интернете, одаренности детей и наказаниях.
Выступят профессора педагогики МГУ им. М. В. Ломоносова. Пройдут встречи в телеграм-канале «Большой Родительский Конгресс 5».