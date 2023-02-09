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Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Омских родителей пригласили на общее родительское собрание онлайн

9 февраля 2023, 09:29
Фото: 1MI
иллюстрация
Омичей соберут на мероприятие в сети Интернет, посвященное родительскому просвещению.

Форум «Педагоги России» проведет в Омской области с 14 по 17 февраля общеродительское собрание в рамках реализации федеральной программы родительского просвещения.

С родителями хотят поговорить о выборе мер воспитательного воздействия, о вредных «тренингах», распространяющихся в сети Интернет. Из разряда тех, где маму призывают правильно «дышать маткой», чтобы повлиять на баллы ЕГЭ у ребенка. В программе намечены беседы о детских страхах и тревожности, проблемах репетиторства, конфликтах в интернете, одаренности детей и наказаниях.

Выступят профессора педагогики МГУ им. М. В. Ломоносова. Пройдут встречи в телеграм-канале «Большой Родительский Конгресс 5».

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#Дарья Зыкова#Омск#Образование#Воспитание#Родители#Школа#Родительское собрание#Дети#Общество#Новости#Омская область
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