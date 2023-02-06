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«Жена героя». Омская область присоединилась к всероссийской акции

6 февраля 2023, 07:22
Фото: Сергей Мельников

Женщины из Омска присоединились к проекту «Жена героя»

В первой фотосессии приняли участие жены кадровых офицеров, добровольцев и мобилизованных.

Омская область присоединились к всероссийскому проекту «Жена героя». В первой фотосессии приняли участие жены кадровых офицеров, добровольцев и мобилизованных, сообщили в региональным штабе комитета семей воинов Отечества. Омички сфотографировались в кителях своих супругов.

«Идея фотопроекта принадлежит жене военного из Самары Екатерине Колотовкиной. Суть его заключается в том, что китель любимого мужа, накинутый на хрупкие женские плечи, несёт в себе сакральную мысль. Это бремя и ответственность, которые ложатся и на женские плечи, но в то же время, большой и тяжёлый, китель согревает и даёт защиту и поддержку», — поделились подробностями проекта в комитете.
Фото: Сергей Мельников

К реализации проекта подключились стилисты и визажисты из учебного центра «Содействие». Они безвозмездно подготовили участниц к фотосессии. А омский фотограф Юлия Жукова бесплатно предоставила свою студию и 3 часа работала с девушками.

Фото: Сергей Мельников

Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества — это новая общественная структура. Она объединяет матерей, жен и других членов семей мобилизованных, контрактников и добровольцев, и призвана оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям.

Фото: Сергей Мельников
#Евгений Игишев#Фотосессия#Мобилизованные#Офицер#Общество#Омск#Омская область
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