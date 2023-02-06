«Жена героя». Омская область присоединилась к всероссийской акции

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Омская область присоединились к всероссийскому проекту «Жена героя». В первой фотосессии приняли участие жены кадровых офицеров, добровольцев и мобилизованных, сообщили в региональным штабе комитета семей воинов Отечества. Омички сфотографировались в кителях своих супругов.
«Идея фотопроекта принадлежит жене военного из Самары Екатерине Колотовкиной. Суть его заключается в том, что китель любимого мужа, накинутый на хрупкие женские плечи, несёт в себе сакральную мысль. Это бремя и ответственность, которые ложатся и на женские плечи, но в то же время, большой и тяжёлый, китель согревает и даёт защиту и поддержку», — поделились подробностями проекта в комитете.
К реализации проекта подключились стилисты и визажисты из учебного центра «Содействие». Они безвозмездно подготовили участниц к фотосессии. А омский фотограф Юлия Жукова бесплатно предоставила свою студию и 3 часа работала с девушками.
Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества — это новая общественная структура. Она объединяет матерей, жен и других членов семей мобилизованных, контрактников и добровольцев, и призвана оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям.