Омич без водительских прав сбил 15-летнего подростка и скрылся

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Вечером 4 февраля стало известно, что в больницу Крутинского района обратился 15-летний подросток. Он пожаловался на травмы после ДТП. Информацию медики передали в полицию.
Выяснилось, в субботу днем 38-летний водитель «Toyota Corona» ехал по улице Красный Путь, сбил пешехода и скрылся с места. Позже мужчину задержали правоохранители. Оказалось, что он был лишен водительских прав.
Возбуждены административные дела за управление авто без прав, а также за оставление места происшествия. Сейчас по данному факту ведется проверка.