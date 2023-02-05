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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

Омич без водительских прав сбил 15-летнего подростка и скрылся

5 февраля 2023, 05:27
Фото: 1MI
иллюстрация
Мужчину задержали. Возбуждено сразу несколько дел.

Вечером 4 февраля стало известно, что в больницу Крутинского района обратился 15-летний подросток. Он пожаловался на травмы после ДТП. Информацию медики передали в полицию.

Выяснилось, в субботу днем 38-летний водитель «Toyota Corona» ехал по улице Красный Путь, сбил пешехода и скрылся с места. Позже мужчину задержали правоохранители. Оказалось, что он был лишен водительских прав.

Возбуждены административные дела за управление авто без прав, а также за оставление места происшествия. Сейчас по данному факту ведется проверка.

#ЧП#Авария#ДТП#ГИБДД#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Крутинский район
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