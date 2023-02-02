Новый парк, новый пляж и новый газопровод. Омск за день

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Новость № 1. В Центральном округе Омска идет обустройство парка на месте свалки
Александр Бурков на выездном совещании встретился с Сергеем Шелестом и подрядчиками, которые расчищают полигон твердых бытовых отходов в Центральном округе Омска. Для ликвидации свалки на площади 30 га выделили 740 млн рублей из федерального бюджета. Сообщают, что рекультивация идет с опережением графика. А объект планируют закончить осенью.
Новость № 2. В Омске откроют новый пляж на «Зеленом острове»
Директор Центра компетенций по вопросам городской среды и парка «Зеленый остров» Алексей Сокин рассказал, что в прошлом году парк «Зеленый остров» принял на баланс Первомайский пляж. А в 2023 году пройдет обустройство второго пляжа, который находится в северной части парка. Для этого оформят договор водопользования, а также поставят пункт спасателей и проведут обследование дна. Отметим, что на Зеленом острове также обновят входную группу от остановки до «Евромеда» за 31 млн рублей.
Новость № 3. Из Омска хотят пустить магистральный газопровод в Китай
Республика Казахстан обсуждает с Россией строительство нескольких масштабных газопроводов. Омск может стать местом для размещения магистрали, которая в будущем соединит Россию, Казахстан и Китай. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что потребуется труба, которая будет позволять прокачать порядка 10 млрд кубометров газа в год для газификации северо-востока и востока страны. Отметим, что переговоры о поставках продолжаются уже долгое время.