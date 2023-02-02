Новый парк, новый пляж и новый газопровод. Омск за день

Директор Центра компетенций по вопросам городской среды и парка «Зеленый остров» Алексей Сокин рассказал, что в прошлом году парк «Зеленый остров» принял на баланс Первомайский пляж. А в 2023 году пройдет обустройство второго пляжа, который находится в северной части парка. Для этого оформят договор водопользования, а также поставят пункт спасателей и проведут обследование дна. Отметим, что на Зеленом острове также обновят входную группу от остановки до «Евромеда» за 31 млн рублей.