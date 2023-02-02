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На «Зеленом острове» в Омске пообещали открыть новый пляж

2 февраля 2023, 08:00
Фото: 1MI
иллюстрация
Прошлым летом парк «Зеленый остров» принял на баланс Первомайский пляж.

На пресс-конференции в Омском городском пресс-центр директор Центра компетенций по вопросам городской среды и парка «Зеленый остров» Алексей Сокин рассказал об обновлении «Зеленого острова». В частности, в парке появится еще один бесплатный пляж.

«В прошлом году парк „Зеленый остров“ принял на баланс Первомайский пляж. А в этом году мы планируем обустроить второй пляж, в северной части парка: оформим договор водопользования, поставим пункт спасателей, проведем обследование дна и так далее», — рассказал Алексей Сокин.

Также Сокин напомнил, что в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на Зеленом острове обновят входную группу от остановки до «Евромеда». На это выделили 31 млн рублей. А в северной части парки обустроят велопешеходную дорожку за 15 млн рублей. Еще 8 млн рублей потратят на ремонт главной лестницы.

Позже в парке собираются отремонтировать эстраду и набережную, однако вписать эти работы в нацпроект не получится. Руководство парка ищет дополнительные источники финансирования, в том числе возможен вариант концессионного соглашения и привлечения спонсоров.

Уделили время и вопросу озеленения парка. Как рассказал Алексей Сокин, в 2022 году на Зеленом острове высадили 521 дерево, 2569 кустарников кизильника и засеяли 12 000 квадратных метров газона.

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#Ольга Акамова#Парк#Пляжи Омска#Зеленый остров#Город#Новости#Омская область
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