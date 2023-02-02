На «Зеленом острове» в Омске пообещали открыть новый пляж

Также Сокин напомнил, что в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на Зеленом острове обновят входную группу от остановки до «Евромеда». На это выделили 31 млн рублей. А в северной части парки обустроят велопешеходную дорожку за 15 млн рублей. Еще 8 млн рублей потратят на ремонт главной лестницы.

