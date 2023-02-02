Губернатор Бурков сообщил об обустройстве парка на месте свалки в Центральном округе

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что Александр Бурков на выездном совещании встретился с Сергеем Шелестом и подрядчиками, расчищающими полигон твердых бытовых отходов в Центральном округе Омска.
Глава региона проинспектировал ход работ по рекультивации свалки площадью 30 га, расположенной рядом с застраивающимся микрорайоном «Амурский-2».
«Регион получил 740 млн рублей из федерального бюджета для ликвидации этой свалки на площади 30 га. Мы в первую очередь направили средства на рекультивацию именно этой свалки, потому что в этом районе идет активное развитие жилищного строительства. Рядом строится микрорайон „Амурский-2“. Рекультивация идет согласно графику и даже с его опережением. И мы рассчитываем к осени этот объект закончить. Затем — обязательный контроль в течение 4-5 лет за всеми биологическими процессами. В дальнейшем администрация Омска вместе с жителями должны будут определить судьбу этого земельного участка: что на этом объекте будет дальше, как использовать эти 30 гектаров и ввести в оборот, в жизнь города. В летний период здесь будет посеяна трава, обеспечен полив. На месте рекультивированной свалки в Центральном округе Омска появится зеленая зона», — рассказал Александр Бурков о планах касательно бывшего полигона.
Площадка готова на 56%. Это вторая из пяти свалок, включенных в нацпроект «Экология». Первая была ликвидирована в Таре в позапрошлом году. Следом основательно возьмутся за свалки в Советском, Кировском и Центральных округах. На эти цели выделялось 6,8 млрд рублей. В прошлом году работы начались на всех полигонах, завершить их планируется, согласно нацпроекту, в 2024 году.
На мусорном полигоне Центрального округа окончание работ планируется уже в этом году. Прямо сейчас укладывают гидроизоляцию и дренаж. Сверху все это закроют почвой. Большая часть работы позади. Установили накопители ливневого стока, очищенной воды, которая пойдет на полив полигона. Инженерные системы ожидают монтажа. Технические работы идут с опережением плана.
«Мы планируем максимально быстро почвенно-растительный слой завести, посадить траву, чтобы у нас к лету, к фактическому окончанию работ, она уже взошла, то есть первый биологический этап провести, чтобы мы заказчику передали полностью завершенный объект», — прокомментировал директор «БМТ-сервис» Иван Ерогин.
Губернатор отдельно отметил, что полигон ТБО в Центральном округе — первый в Омске, включенный в федеральный проект «Чистая страна» при поддержке вице-председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.