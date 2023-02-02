Губернатор Бурков сообщил об обустройстве парка на месте свалки в Центральном округе

Площадка готова на 56%. Это вторая из пяти свалок, включенных в нацпроект «Экология». Первая была ликвидирована в Таре в позапрошлом году. Следом основательно возьмутся за свалки в Советском, Кировском и Центральных округах. На эти цели выделялось 6,8 млрд рублей. В прошлом году работы начались на всех полигонах, завершить их планируется, согласно нацпроекту, в 2024 году.