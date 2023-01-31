173 млн на благоустройство, «Школа мечты» и ковид. Омск за день

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 7 летальных случаев от новой короновирусной инфекции. На портале СтопКоронавирус сообщают, что в регионе за сутки выявлено 49 случаев заражения, из них госпитализировали — 19 человек, выздоровело — 8 человек, 1 человек умер. Отметим, что ВОЗ продлевает международный режим ЧС еще на 3 месяца в связи с COVID-19.