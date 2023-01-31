Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

173 млн на благоустройство, «Школа мечты» и ковид. Омск за день

31 января 2023, 14:10
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске пройдет ремонт скверов и парков

Весной в Омске начнут благоустраивать 6 новых территорий: «Городской сад» на проспекте Маркса, парк «Зеленый остров», территорию в границах улицы Моторной и Сибирского проспекта, сквер имени Панфилова, микрорайон «Прибрежный» и сквер имени Казанника. На реализацию проекта из бюджетов всех уровней выделили 173 миллиона рублей. Отметим, что работы выполнят по программе «Формирование комфортной городской среды».

 

173 млн на благоустройство. В Омске весной начнется ремонт скверов и парков
Узнать подробнее

Новость № 2. Появились эскизы новой «школы мечты» в Чкаловском поселке Омска

В настоящее время образовательное учреждение на Космическом проспекте готово на треть. Снимки школы опубликовал глава региона Александр Бурков в своем телеграм-канале. В новом учреждении планируют обучать свыше 1000 школьников. Стоимость контракта составила 1,8 миллиарда рублей. Закончить объект должны к концу 2023 года. Отметим, что школу должны были сдать еще в прошлом году.

«Школа мечты». Появились эскизы новой школы в Чкаловском поселке Омска
Узнать подробнее

Новость № 3. Роспотребнадзор сообщил о напряженной обстановке в Омской области в связи с коронавирусом

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 7 летальных случаев от новой короновирусной инфекции. На портале СтопКоронавирус сообщают, что в регионе за сутки выявлено 49 случаев заражения, из них госпитализировали — 19 человек, выздоровело — 8 человек, 1 человек умер. Отметим, что ВОЗ продлевает международный режим ЧС еще на 3 месяца в связи с COVID-19.

Напряженная обстановка. В Омской области выросла смертность от COVID-19
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Юристы мэрии хотят ужесточить правила присвоения звания Почетного гражданина Омска
Сегодня, 12:18
Шок. Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка
Сегодня, 05:28
Стали известны обстоятельства визита в Омск полпреда президента в СФО Серышева
Сегодня, 11:18
В Омске появятся сразу пять мемориальных досок в честь военных, погибших на Украине
Сегодня, 11:12
Компания Голушко победила Минимущества в судебной тяжбе
Сегодня, 05:35
Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска
Сегодня, 06:36