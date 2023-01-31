173 млн на благоустройство, «Школа мечты» и ковид. Омск за день

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
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Updated Сегодня, 14:13
Новость № 1. В Омске пройдет ремонт скверов и парков
Весной в Омске начнут благоустраивать 6 новых территорий: «Городской сад» на проспекте Маркса, парк «Зеленый остров», территорию в границах улицы Моторной и Сибирского проспекта, сквер имени Панфилова, микрорайон «Прибрежный» и сквер имени Казанника. На реализацию проекта из бюджетов всех уровней выделили 173 миллиона рублей. Отметим, что работы выполнят по программе «Формирование комфортной городской среды».
Новость № 2. Появились эскизы новой «школы мечты» в Чкаловском поселке Омска
В настоящее время образовательное учреждение на Космическом проспекте готово на треть. Снимки школы опубликовал глава региона Александр Бурков в своем телеграм-канале. В новом учреждении планируют обучать свыше 1000 школьников. Стоимость контракта составила 1,8 миллиарда рублей. Закончить объект должны к концу 2023 года. Отметим, что школу должны были сдать еще в прошлом году.
Новость № 3. Роспотребнадзор сообщил о напряженной обстановке в Омской области в связи с коронавирусом
За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 7 летальных случаев от новой короновирусной инфекции. На портале СтопКоронавирус сообщают, что в регионе за сутки выявлено 49 случаев заражения, из них госпитализировали — 19 человек, выздоровело — 8 человек, 1 человек умер. Отметим, что ВОЗ продлевает международный режим ЧС еще на 3 месяца в связи с COVID-19.