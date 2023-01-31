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Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

«Школа мечты». Появились эскизы новой школы в Чкаловском поселке Омска

31 января 2023, 03:35
Фото: Телеграмм-канал губернатора Омской области
На сегодняшний день образовательное учреждение на Космическом проспекте готово на треть.

Появились эскизы внутренней отделки новой школы, которую строят на Космическом проспекте в Чкаловском поселке. Снимки опубликовал глава региона Александр Бурков.

«Делюсь первыми эскизами помещений школы на Космическом проспекте. В новом учреждении смогут обучаться 1122 ребенка. В Омске это будет уже вторая школа мечты. Первую мы построили в Амурском-2. Школу в Чкаловском ждали давно. Рядом огромный спальный микрорайон, здесь живет много ребятишек», — сообщил губернатор в своем телеграмм-канале.

 

Фото: Телеграмм-канал губернатора Омской области

Губернатор добавил, что строительная готовность объекта составляет 30%. Сейчас возводят начальную школу, среднее звено и административный корпус. Объект планируют закончить к концу года.

 

Школу должны были сдать еще в конце прошлого года, но сроки сместились. Проблема в том, что земельный участок, на котором она строится, попал в приаэродромную зону. Существенно, почти в два раза, выросла и стоимость контракта с 964,5 миллиона до 1,8 миллиарда рублей. Повлиял рост цен на стройматериалы.

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#Евгений Игишев#Омская школа#Школа#Строительство#Омск#Александр Бурков
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