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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Напряженная обстановка. В Омской области выросла смертность от COVID-19

31 января 2023, 09:52
Фото: Город55

Роспотребнадзор сообщил о напряженной обстановке в регионе в связи с ковидом

ВОЗ продлевает международный режим ЧС в связи с COVID-19.

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области отмечают, что заболеваемость COVID-19 в городе по-прежнему остается напряженной. За прошедшую неделю зарегистрировали 7 летальных случаев от новой короновирусной инфекции, сообщают в ведомстве.

Напомним, что до сих пор в общественных местах рекомендуется носить маски и соблюдать дистанцию, а также регулярно проводить гигиену рук.

Всемирная организация здравоохранения продлевает еще на 3 месяца международный режим ЧС в связи с COVID-19, отмечают в Роспотребнадзоре.

По оперативным данным в регионе за сутки выявлено 49 случаев заражения, из них 19 человек госпитализировано, 8 человек выздоровело, 1 человек умер, об этом сообщают на портале СтопКоронавирус. РФ.

Фото: Скриншот СтопКоронавирус РФ
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#Ксения Карагодина#Смерть#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Роспотребнадзор#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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