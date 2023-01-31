Напряженная обстановка. В Омской области выросла смертность от COVID-19

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В Управлении Роспотребнадзора по Омской области отмечают, что заболеваемость COVID-19 в городе по-прежнему остается напряженной. За прошедшую неделю зарегистрировали 7 летальных случаев от новой короновирусной инфекции, сообщают в ведомстве.
Напомним, что до сих пор в общественных местах рекомендуется носить маски и соблюдать дистанцию, а также регулярно проводить гигиену рук.
Всемирная организация здравоохранения продлевает еще на 3 месяца международный режим ЧС в связи с COVID-19, отмечают в Роспотребнадзоре.
По оперативным данным в регионе за сутки выявлено 49 случаев заражения, из них 19 человек госпитализировано, 8 человек выздоровело, 1 человек умер, об этом сообщают на портале СтопКоронавирус. РФ.