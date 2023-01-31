173 млн на благоустройство. В Омске весной начнется ремонт скверов и парков

Напомним, что объекты для благоустройства выбирают сами омичи. Голосование проходит на единой федеральной онлайн-платформе. Этой весной горожанам предстоит выбрать территории, которые отремонтируют в 2024 году.В прошлом году в голосовании участвовало больше 112 тысяч человек.