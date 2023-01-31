173 млн на благоустройство. В Омске весной начнется ремонт скверов и парков

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В пресс-службе мэрии Омска рассказали, что весной подрядчики приступят к благоустройству шести общественных пространств. Работы продолжат по программе «Формирование комфортной городской среды». Из бюджетов всех уровней на реализацию проекта выделили 173 миллиона рублей.
В этом году облагородят «Городской сад» на проспекте Маркса, парк «Зеленый остров», территорию в границах улицы Моторной и Сибирского проспекта, сквер имени Панфилова, микрорайон «Прибрежный» и сквер имени Казанника.
«В сквере Казанника в летний период разобьют новые пешеходные аллеи, создадут новые места отдыха, высадят деревья и кустарники, установят уличное освещение и ротонду. Накануне были объявлены торги по определению подрядной организации для выполнения благоустроительных работ», — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.
Напомним, что объекты для благоустройства выбирают сами омичи. Голосование проходит на единой федеральной онлайн-платформе. Этой весной горожанам предстоит выбрать территории, которые отремонтируют в 2024 году.В прошлом году в голосовании участвовало больше 112 тысяч человек.