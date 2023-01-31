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173 млн на благоустройство. В Омске весной начнется ремонт скверов и парков

31 января 2023, 07:32
Фото: Пресс-центр администрации города Омска

Весной в Омске начнут благоустраивать шесть новых территорий

Территории для благоустройства выбирали сами омичи путем голосования.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали, что весной подрядчики приступят к благоустройству шести общественных пространств. Работы продолжат по программе «Формирование комфортной городской среды». Из бюджетов всех уровней на реализацию проекта выделили 173 миллиона рублей.

В этом году облагородят «Городской сад» на проспекте Маркса, парк «Зеленый остров», территорию в границах улицы Моторной и Сибирского проспекта, сквер имени Панфилова, микрорайон «Прибрежный» и сквер имени Казанника.

«В сквере Казанника в летний период разобьют новые пешеходные аллеи, создадут новые места отдыха, высадят деревья и кустарники, установят уличное освещение и ротонду. Накануне были объявлены торги по определению подрядной организации для выполнения благоустроительных работ», — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Напомним, что объекты для благоустройства выбирают сами омичи. Голосование проходит на единой федеральной онлайн-платформе. Этой весной горожанам предстоит выбрать территории, которые отремонтируют в 2024 году.В прошлом году в голосовании участвовало больше 112 тысяч человек.

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#Евгений Игишев#Благоустройство#Благоустройство города#Парки и скверы#Сквер#Город#Омск
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