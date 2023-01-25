Разгильдяйство структур. Бурков назвал причины нереализованных планов в Омске

Губернатор отметил что в регионе продолжается строительство социальных объектов. В частности, должно начаться возведение детской больницы на 300 коек. Под это привлечено больше 6 миллиардов из федерального бюджета. Продолжают строить и новые школы: на Космическом проспекте в Омске, в Кузьминках, в микрорайоне Ясная поляна и поселке Малая Бича Усть-Ишимского района. Остаются планы также по рекультивации четырех свалок в Омской области.