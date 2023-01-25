Разгильдяйство структур. Бурков назвал причины нереализованных планов в Омске

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Губернатор Омской области Александр Бурков сегодня, 25 января, на пресс-конференции подвел итоги ушедшего года и рассказал о перспективах года нынешнего. Глава региона отметил рост производства на 5% по отношению к 2021 году. Но есть и нереализованные проекты.
«Наблюдался рост доходов бюджета. Часть планов не была исполнена. Но причина не в специальной военной операции, а в разгильдяйстве, которая есть у работников проектных организаций, строительных структур, в том числе и органов управления. С этим боремся», — рассказал губернатор.
Губернатор отметил что в регионе продолжается строительство социальных объектов. В частности, должно начаться возведение детской больницы на 300 коек. Под это привлечено больше 6 миллиардов из федерального бюджета. Продолжают строить и новые школы: на Космическом проспекте в Омске, в Кузьминках, в микрорайоне Ясная поляна и поселке Малая Бича Усть-Ишимского района. Остаются планы также по рекультивации четырех свалок в Омской области.
Также Александр Бурков ответил на вопрос о предстоящих выборах главы региона. Планы о своем выдвижении на второй срок губернатор пока предпочел не комментировать, сославшись на политическую традицию.