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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Разгильдяйство структур. Бурков назвал причины нереализованных планов в Омске

Сегодня, 05:07
Фото: Город55
Тем не менее, глава региона отметил рост производства в регионе.

Губернатор Омской области Александр Бурков сегодня, 25 января, на пресс-конференции подвел итоги ушедшего года и рассказал о перспективах года нынешнего. Глава региона отметил рост производства на 5% по отношению к 2021 году. Но есть и нереализованные проекты.

«Наблюдался рост доходов бюджета. Часть планов не была исполнена.  Но причина не в специальной военной операции, а в разгильдяйстве, которая есть у работников проектных организаций, строительных структур, в том числе и органов управления. С этим боремся», — рассказал губернатор.

Губернатор отметил что в регионе продолжается строительство социальных объектов. В частности, должно начаться возведение детской больницы на 300 коек. Под это привлечено больше 6 миллиардов из федерального бюджета.  Продолжают строить и новые школы: на Космическом проспекте в Омске, в Кузьминках, в микрорайоне Ясная поляна и поселке Малая Бича Усть-Ишимского района. Остаются планы также по рекультивации четырех свалок в Омской области.  

Также Александр Бурков ответил на вопрос о предстоящих выборах главы региона. Планы о своем выдвижении на второй срок губернатор пока предпочел не комментировать, сославшись на политическую традицию.

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#Евгений Игишев#Общество#Губернатор#Омск#Омская область#Александр Бурков#Бурков Александр Леонидович
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