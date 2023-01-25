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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

«Выборы отменять не будем». Губернатор Омской области рассказал о втором сроке

Сегодня, 04:28
Фото: Город55
Александр Бурков не дал однозначного ответа, будет ли он выставлять свою кандидатуру на должность главы региона.

Губернатор Омской области не дал однозначного ответа, будет ли он выставлять свою кандидатуру на должность главы региона на предстоящих сентябрьских выборах. Об этом Александр Бурков сообщил на пресс-конференции 25 января.

«Сегодня в социальной, и во всех сферах жизни есть стабильность. Выборы отменять на будем. Но вы знаете, что есть у политиков традиция, поэтому о выборах пока говорить раньше времени я не буду», — рассказал губернатор.

Общение с представителями прессы у губернатора должно было состояться еще в начале декабря, но помешала срочная командировка главы региона.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Александр Бурков#Бурков Александр Леонидович#Губернатор
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