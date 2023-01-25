«Выборы отменять не будем». Губернатор Омской области рассказал о втором сроке

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Губернатор Омской области не дал однозначного ответа, будет ли он выставлять свою кандидатуру на должность главы региона на предстоящих сентябрьских выборах. Об этом Александр Бурков сообщил на пресс-конференции 25 января.
«Сегодня в социальной, и во всех сферах жизни есть стабильность. Выборы отменять на будем. Но вы знаете, что есть у политиков традиция, поэтому о выборах пока говорить раньше времени я не буду», — рассказал губернатор.
Общение с представителями прессы у губернатора должно было состояться еще в начале декабря, но помешала срочная командировка главы региона.