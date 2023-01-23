Прививка от кори, нападение верблюда и повышение цен на арендное жилье

В конце 2022 года в Омской области был зафиксирован единичный случай заболевания корью. В данный момент сотрудники Роспотребнадзора считают, что инфекцию могут завести в город из соседних регионов. Отметим, что в поликлинике по месту жительства омичи могут бесплатно привиться.