Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Прививка от кори, нападение верблюда и повышение цен на арендное жилье

Сегодня, 14:00
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омичам советуют привиться от кори

В конце 2022 года в Омской области был зафиксирован единичный случай заболевания корью. В данный момент сотрудники Роспотребнадзора считают, что инфекцию могут завести в город из соседних регионов. Отметим, что в поликлинике по месту жительства омичи могут бесплатно привиться.

Омичам советуют привиться от кори из-за распространения инфекции в соседних регионах
Узнать подробнее

Новость № 2. Нападение верблюда на сторожа базы отдыха «Березка»

Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями доставили в больницу, но мужчина скончался от смертельных травм в реанимационном отделении. Надзорное ведомство намерено проверить, как на базе была организована безопасность, а также условия содержания животных.

Верблюдом-убийцей с омской турбазы заинтересовались в прокуратуре
Узнать подробнее

Новость № 3.  Стоимость арендного жилья растет

В России за последние месяцы аренда жилья увеличилась на 6% и к весне эксперты прогнозируют повышение цен до 15%. На данный момент аренда однокомнатной квартиры уже выросла на 1%. А стоимость долгосрочной аренды повысилась на 20%, об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

В Омске выросли цены на арендное жилье на 1%
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#ЧП#Общество#Город#Происшествия#Статистика#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Срочно. Экс-начальник омской полиции Быков получил 10 лет колонии строгого режима
Сегодня, 04:24
Суд отказался приостановить взыскание долга по налогам с банкротящегося «Омскгоргаза»
Сегодня, 09:16
Появилось видео нападения верблюда-убийцы на сторожа омской турбазы
Сегодня, 08:51
В два раза меньше рабочих. В Омской области затягивают строительство школы
Сегодня, 04:17
Кино, кальян, интим: что нового придумали мошенники для омичей
Сегодня, 05:17
В омском депкульте обсуждают сокращение количества премий одарённым детям
Сегодня, 11:16