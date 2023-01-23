Прививка от кори, нападение верблюда и повышение цен на арендное жилье

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость № 1. Омичам советуют привиться от кори
В конце 2022 года в Омской области был зафиксирован единичный случай заболевания корью. В данный момент сотрудники Роспотребнадзора считают, что инфекцию могут завести в город из соседних регионов. Отметим, что в поликлинике по месту жительства омичи могут бесплатно привиться.
Новость № 2. Нападение верблюда на сторожа базы отдыха «Березка»
Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями доставили в больницу, но мужчина скончался от смертельных травм в реанимационном отделении. Надзорное ведомство намерено проверить, как на базе была организована безопасность, а также условия содержания животных.
Новость № 3. Стоимость арендного жилья растет
В России за последние месяцы аренда жилья увеличилась на 6% и к весне эксперты прогнозируют повышение цен до 15%. На данный момент аренда однокомнатной квартиры уже выросла на 1%. А стоимость долгосрочной аренды повысилась на 20%, об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости».