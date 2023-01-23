Омичам советуют привиться от кори из-за распространения инфекции в соседних регионах

Распространяется вирус воздушно-капельным путем: при чихании, кашле, разговоре. С потоком воздуха вирус может разноситься на значительное расстояние. Заразиться можно при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого находился больной корью человек. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заразится в 100 % случаев. Основная опасность кори заключается в высокой частоте и тяжести осложнений, включая летальные исходы.



Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация. Вакцинация проводится в 12 месяцев и 6 лет. Рекомендуется всем не привитым против кори и ранее не болевшим сделать прививку против инфекции. Привиться можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства или по месту работы.