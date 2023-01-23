Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Омичам советуют привиться от кори из-за распространения инфекции в соседних регионах

Сегодня, 07:58
Фото: 1MI
Иллюстрация
Все не привитые и не болевшие ранее могут бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства.

В управление Роспотребнадзора по Омской области сообщили, что в регионе удалось избежать распространения кори, однако ситуация остается напряженной. 

В Омской области в конце прошлого года зафиксировали единичный случай заболевания корью. По мнению сотрудников областного Роспотребнадзора, инфекцию могут завезти в регион из соседних городов. Так, в Новосибирске с декабря 2022 года регистрируется повышенный уровень заболевания корью как среди взрослого, так и детского населения. В Новосибирской области диагноз на сегодняшний день подтвердился у 95 человек, в том числе у 30 детей.

Распространяется вирус воздушно-капельным путем: при чихании, кашле, разговоре. С потоком воздуха вирус может разноситься на значительное расстояние. Заразиться можно при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого находился больной корью человек. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заразится в 100 % случаев. Основная опасность кори заключается в высокой частоте и тяжести осложнений, включая летальные исходы.

Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация. Вакцинация проводится в 12 месяцев и 6 лет.  Рекомендуется всем не привитым против кори и ранее не болевшим сделать прививку против инфекции. Привиться можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства или по месту работы.

Снова прививки? Омичей предупреждают о возможном заражении корью
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Медицина#Инфекция#Прививки#Омск#Омская область
Подпишитесь
Срочно. Экс-начальник омской полиции Быков получил 10 лет колонии строгого режима
Сегодня, 04:24
Суд отказался приостановить взыскание долга по налогам с банкротящегося «Омскгоргаза»
Сегодня, 09:16
База отдыха с верблюдом-убийцей принадлежит омскому ЗСЖБ № 6 застройщика Гуринова
Сегодня, 06:22
В два раза меньше рабочих. В Омской области затягивают строительство школы
Сегодня, 04:17
Кино, кальян, интим: что нового придумали мошенники для омичей
Сегодня, 05:17
27 миллионов только лишь на проект. В Омской области реконструируют собор XVIII века
Сегодня, 07:12