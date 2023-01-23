Омичам советуют привиться от кори из-за распространения инфекции в соседних регионах

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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В управление Роспотребнадзора по Омской области сообщили, что в регионе удалось избежать распространения кори, однако ситуация остается напряженной.
В Омской области в конце прошлого года зафиксировали единичный случай заболевания корью. По мнению сотрудников областного Роспотребнадзора, инфекцию могут завезти в регион из соседних городов. Так, в Новосибирске с декабря 2022 года регистрируется повышенный уровень заболевания корью как среди взрослого, так и детского населения. В Новосибирской области диагноз на сегодняшний день подтвердился у 95 человек, в том числе у 30 детей.
Распространяется вирус воздушно-капельным путем: при чихании, кашле, разговоре. С потоком воздуха вирус может разноситься на значительное расстояние. Заразиться можно при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого находился больной корью человек. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заразится в 100 % случаев. Основная опасность кори заключается в высокой частоте и тяжести осложнений, включая летальные исходы.
Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация. Вакцинация проводится в 12 месяцев и 6 лет. Рекомендуется всем не привитым против кори и ранее не болевшим сделать прививку против инфекции. Привиться можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства или по месту работы.