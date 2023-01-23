Верблюдом-убийцей с омской турбазы заинтересовались в прокуратуре

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Тюкалинская межрайонная прокуратура организовала проверку из-за нападения верблюда на 51-летнего сторожа базы отдыха «Березка», в результате которого мужчина скончался от смертельных травм в больнице.
«Предварительно установлено, что 21 января пострадавший получил травмы, ставшие в последствие смертельными, которые были нанесены ему верблюдом, который находился на территории охотничьей базы», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями успели довезти до Тюкалинской ЦРБ, где он скончался в реанимационном отделении.
Как пояснили в надзорном ведомстве, в ходе проверки прокуроры намерены выяснить, как была организована безопасность на базе отдыха, а также соблюдение требований законодательства по содержанию животных.
Проверку по факту этого инцидента проводят и в СКР по Омской области. Ее ход взят на контроль в прокуратуре.
Добавим, как ранее сообщал Город55, база, на которой и произошел инцидент принадлежит АО ЗСЖБ № 6, омского застройщика Юрия Гуринова.