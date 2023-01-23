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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Верблюдом-убийцей с омской турбазы заинтересовались в прокуратуре

Сегодня, 08:15
Фото: Прокуратура Омской области
Момент нападения верблюда
Надзорное ведомство намерено проверить, как на базе была организована безопасность, а также в каких условиях содержались животные.

Тюкалинская межрайонная прокуратура организовала проверку из-за нападения верблюда на 51-летнего сторожа базы отдыха «Березка», в результате которого мужчина скончался от смертельных травм в больнице.

«Предварительно установлено, что 21 января пострадавший получил травмы, ставшие в последствие смертельными, которые были нанесены ему верблюдом, который находился на территории охотничьей базы», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.

Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями успели довезти до Тюкалинской ЦРБ, где он скончался в реанимационном отделении.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в ходе проверки прокуроры намерены выяснить, как была организована безопасность на базе отдыха, а также соблюдение требований законодательства по содержанию животных.

Фото: Прокуратура Омской области.

Проверку по факту этого инцидента проводят и в СКР по Омской области. Ее ход взят на контроль в прокуратуре.

Добавим, как ранее сообщал Город55, база, на которой и произошел инцидент принадлежит АО ЗСЖБ № 6, омского застройщика Юрия Гуринова. 

База отдыха с верблюдом-убийцей принадлежит омскому ЗСЖБ № 6 застройщика Гуринова
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#ЧП#Смерть#Верблюд#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Тюкалинский район#Василий Попов
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