В Омске выросли цены на арендное жилье на 1%

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Аренда жилья в России за последние месяцы увеличилась на 6%. Эксперты прогнозируют к весне повышение цен до 15%, об этом сообщают аналитики «Дом РФ».
В Омске аренда однокомнатной квартиры уже выросла на 1%, отмечают аналитики. За четвертый квартал стоимость долгосрочной аренды повысилась на 20%, об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости».
В данный момент на рынке аренды жилья сложилась разноплановая ситуация в отношении цен. Уточним, что 10 из 35 городов и регионов не меняли арендную стоимость, об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости».