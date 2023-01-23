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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Омске выросли цены на арендное жилье на 1%

Сегодня, 12:40
Фото: Город55
Стоимость аренды продолжит расти.

Аренда жилья в России за последние месяцы увеличилась на 6%. Эксперты прогнозируют к весне повышение цен до 15%, об этом сообщают аналитики «Дом РФ».

В Омске аренда однокомнатной квартиры уже выросла на 1%, отмечают аналитики. За четвертый квартал стоимость долгосрочной аренды повысилась на 20%, об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

В данный момент на рынке аренды жилья сложилась разноплановая ситуация в отношении цен. Уточним, что 10 из 35 городов и регионов не меняли арендную стоимость, об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости».

Аналитики дали прогноз о ценах на аренду жилья
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#Ксения Карагодина#Аренда#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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