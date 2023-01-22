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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

«Сиденья разваливаются». Омичи пожаловались на общественный транспорт

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
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Омичка пожаловалась на состояние салона в общественном транспорте

На сторону недовольных встали далеко не все горожане.

Омичи пожаловались на общественный транспорт. Претензия была к состоянию салона и работе водителя. Пост опубликовали в сообществе «Инцидент Омск».

«В маршрутке № 414 разваливаются сиденья, люди летают по салону. Водитель развел не понятно что в газели. Дверь в маршрутке не закрывается, водитель не слышит остановки», — написала возмущенная жительница Омска. К посту приложила фотографии салона.

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Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

Отметим, указанный маршрут едет от Ясной Поляны до онкодиспансера. В комментариях горожане предложили недовольной омичке альтернативный вариант — такси, что вызвало массу споров между пользователями. Некоторые обвинили в состоянии салона пассажиров, мол, не водитель же портит обивку. Автора поста посоветовали обратиться в Роспотребнадзор.

#Общество#Новости#Соцсети#Город#Омск#Жалобы#Общественный транспорт
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