«Сиденья разваливаются». Омичи пожаловались на общественный транспорт

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Омичи пожаловались на общественный транспорт. Претензия была к состоянию салона и работе водителя. Пост опубликовали в сообществе «Инцидент Омск».
«В маршрутке № 414 разваливаются сиденья, люди летают по салону. Водитель развел не понятно что в газели. Дверь в маршрутке не закрывается, водитель не слышит остановки», — написала возмущенная жительница Омска. К посту приложила фотографии салона.
Отметим, указанный маршрут едет от Ясной Поляны до онкодиспансера. В комментариях горожане предложили недовольной омичке альтернативный вариант — такси, что вызвало массу споров между пользователями. Некоторые обвинили в состоянии салона пассажиров, мол, не водитель же портит обивку. Автора поста посоветовали обратиться в Роспотребнадзор.