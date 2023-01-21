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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Угонщик из Омска выкидывал людей из автомобилей, но далеко уехать не смог

Сегодня, 08:14
Фото: Город55
Полицейские задержали омича, который за один день угнал два автомобиля. В обоих эпизодах он выкидывал людей из автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ. Владелец оставил машину во дворе дома на улице 5-й Кордной заведенной и отлучился на несколько минут. При этом на переднем пассажирском кресле находился его друг.

Свидетель пояснил, что пока его друг отсутствовал, неизвестный открыл дверь со стороны водительского сиденья и сел за руль. Пассажира он вытолкнул из салона и уехал.

Проехав на ВАЗе по дворам на улице 5-й Кордной, фигурант бросил автомобиль, опасаясь, что в баке закончится бензин. Тут он заметил припаркованную Mitsubishi, за рулем которой находилась женщина. Злоумышленник подошел к машине, открыл водительскую дверь и представился сотрудником полиции. Затем он схватил водителя за рукав куртки и вытащил из машины. Далеко уехать на иномарке он не смог, автомобиль заглох. Подозреваемый решил вернуться к первой угнанной машине. Здесь его и задержали полицейские.

Следователи возбудили уголовное дело за «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».  

Угонщиком оказался 34-летний, ранее судимый, житель Омска. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дела из-за краж в Ленинском округе. На допросе задержанный рассказал, что был пьян. Судом избрал для омича меру пресечения - домашний арест.

#Евгений Игишев#Омск#Угон автомобиля#Угон#Полиция
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