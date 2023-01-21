Угонщик из Омска выкидывал людей из автомобилей, но далеко уехать не смог

Проехав на ВАЗе по дворам на улице 5-й Кордной, фигурант бросил автомобиль, опасаясь, что в баке закончится бензин. Тут он заметил припаркованную Mitsubishi, за рулем которой находилась женщина. Злоумышленник подошел к машине, открыл водительскую дверь и представился сотрудником полиции. Затем он схватил водителя за рукав куртки и вытащил из машины. Далеко уехать на иномарке он не смог, автомобиль заглох. Подозреваемый решил вернуться к первой угнанной машине. Здесь его и задержали полицейские.