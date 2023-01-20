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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Глава Тевриза предложил местным жителям вместе обсудить проблемы с Фондом капремонта

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
иллюстрация
Сергей Криживитский, по его словам, ничего не знает о массовой рассылке уведомлений и взыскании долгов.

Городу55 удалось связаться с администрацией Тевриза. Мы уже писали, что в этом райцентре, по словам местных жителей, происходит массовая рассылка уведомлений о необходимости закрыть долг перед Фондом капитального ремонта. Речь идет о платежах за пять лет, в течение которых квитанции не рассылались. В ряде случаев уже есть судебные приказы о взыскании долга, и у некоторых тевризцев, по их словам, списывают с банковских счетов крупные суммы денег.

Мы дозвонились до главы поселения Сергея Криживитского, и тот рассказал, что о проблемах с Фондом капремонта слышит впервые.

— На балансе администрации Тевризского поселения есть две квартиры, мы за них исправно платим в Фонд капремонта, все квитанции нам приходят, никаких проблем не испытываем, — рассказал Криживитский. — Если у жителей Тевриза возникли проблемы с Фондом, я прошу их обратиться к нам в администрацию, мы обсудим с ними проблему, постараемся все решить. Мы никому не отказываем, каждому жителю готовы пойти на встречу, поэтому призываем их обращаться за помощью к нам.

Кстати, в администрации Тевризского района нам не дали оперативный комментарий, предложив прислать письменный запрос. В Фонде капремонта отрицают существование каких-либо проблем, хотя известно, что в последнем квартале 2022 года число судебных исков Фонда в отношении тевризских потребителей резко увеличилось.

 

С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Фонд капремонта#Тевризский район
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С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу
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