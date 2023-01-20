Глава Тевриза предложил местным жителям вместе обсудить проблемы с Фондом капремонта

Городу55 удалось связаться с администрацией Тевриза. Мы уже писали, что в этом райцентре, по словам местных жителей, происходит массовая рассылка уведомлений о необходимости закрыть долг перед Фондом капитального ремонта. Речь идет о платежах за пять лет, в течение которых квитанции не рассылались. В ряде случаев уже есть судебные приказы о взыскании долга, и у некоторых тевризцев, по их словам, списывают с банковских счетов крупные суммы денег.