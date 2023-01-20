Глава Тевриза предложил местным жителям вместе обсудить проблемы с Фондом капремонта

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Городу55 удалось связаться с администрацией Тевриза. Мы уже писали, что в этом райцентре, по словам местных жителей, происходит массовая рассылка уведомлений о необходимости закрыть долг перед Фондом капитального ремонта. Речь идет о платежах за пять лет, в течение которых квитанции не рассылались. В ряде случаев уже есть судебные приказы о взыскании долга, и у некоторых тевризцев, по их словам, списывают с банковских счетов крупные суммы денег.
Мы дозвонились до главы поселения Сергея Криживитского, и тот рассказал, что о проблемах с Фондом капремонта слышит впервые.
— На балансе администрации Тевризского поселения есть две квартиры, мы за них исправно платим в Фонд капремонта, все квитанции нам приходят, никаких проблем не испытываем, — рассказал Криживитский. — Если у жителей Тевриза возникли проблемы с Фондом, я прошу их обратиться к нам в администрацию, мы обсудим с ними проблему, постараемся все решить. Мы никому не отказываем, каждому жителю готовы пойти на встречу, поэтому призываем их обращаться за помощью к нам.
Кстати, в администрации Тевризского района нам не дали оперативный комментарий, предложив прислать письменный запрос. В Фонде капремонта отрицают существование каких-либо проблем, хотя известно, что в последнем квартале 2022 года число судебных исков Фонда в отношении тевризских потребителей резко увеличилось.