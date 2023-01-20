С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу

Город55 попытался получить оперативные комментарии в администрации Тевриза и Тевризского района. Выяснилось, что и там, и там прямо сейчас проходят экстренные совещания (о причинах этой экстренности можно только догадываться). Позже в районной администрации комментировать ситуацию отказались и предложили прислать письменный запрос. В то же время местные жители утверждают, что глава Тевризского района Сергей Чебоксаров и мэр самого Тевриза Сергей Криживитский о проблеме осведомлены.