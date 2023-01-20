С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В Тевризе, районном центре на севере Омской области, сейчас происходят экстраординарные вещи. Как сообщают местные жители, у них массово списывают с банковских счетов достаточно крупные суммы — 10, 15, 20 тысяч. Речь идет о списаниях в счет уплаты долга за капитальный ремонт и потенциально сотнях жителей квартир.
По словам местных жителей, квитанции Фонда не приходили тевризцам много лет. В последние дни началась массовая рассылка уведомлений о необходимости уплаты за период с августа 2017 по июль 2022 года. В самом Тевризе, по данным открытых источников, построено 36 многоквартирных домов малой этажности, в 20 из них 2 этажа и более.
Интересно, что федеральный закон об обязательности платежей за капремонт был принят 29 июля 2017 года. Получается, фонд отсчитывает срок, за который нужно платить тевризцам, с этого самого момента. Тут надо вспомнить об исковой давности: она составляет три года, и теоретически взыскание денег за 2017–2019 годы легко оспорить через суд.
В любом случае Фонд капремонта направил материалы с готовыми судебными приказами, выданными в декабре, судебным приставам, и те начали работу по взысканию. Часть этой работы — те самые списания с банковских карт.
— Мы вообще ни одной квитанции не видели и ничего не платили, — рассказал Городу55 местный житель. — Мы даже не знали, что у нас есть какой-то долг…
Сотрудники «Почты России» фиксируют прибытие в райцентр большой массы квитанций и судебных приказов.
За комментарием мы обратились в Фонд капитального ремонта Омской области. Там утверждают, что ничего экстраординарного сейчас не происходит.
— У нас никаких проблем с этим районом нет, — рассказали в пресс-службе. — Происходит плановая работа, как со всеми районами. Так, чтобы массово мы не направляли квитанции несколько лет, а тут начали направлять, — такого нет. Надо смотреть точечно на каждый адрес: может, кто-то просто не платил. Мы же ведем работу постоянно. Неплательщику предлагаем закрыть долг, если он отказывается — обращаемся в суд.
Город55 попытался получить оперативные комментарии в администрации Тевриза и Тевризского района. Выяснилось, что и там, и там прямо сейчас проходят экстренные совещания (о причинах этой экстренности можно только догадываться). Позже в районной администрации комментировать ситуацию отказались и предложили прислать письменный запрос. В то же время местные жители утверждают, что глава Тевризского района Сергей Чебоксаров и мэр самого Тевриза Сергей Криживитский о проблеме осведомлены.
В судебном участке Тевризского района нам рассказали, что за октябрь — декабрь 2022 года Фонд капремонта подал 102 заявления о взыскании. При этом за первые девять месяцев заявлений было всего 10. Из 102 заявлений 43 было возвращено, а 15 было оспорено должниками.
Кстати, не далее как вчера стало известно, что квитанции Фонда капремонта обновились: появилась графа «Итого начислено», обязательно указывается способ накопления дома (общий или специальный). Начисления теперь будут не за истекший месяц, а за текущий. Теперь выясняется, что, возможно, и старые квитанции Фонд рассылал далеко не всегда.