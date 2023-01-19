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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Володин предложил допускать к госслужбе только тех, у кого есть ВУС в «военнике»

Сегодня, 13:40
Фото: Город55
иллюстрация
Никаких гражданских в Госдуме и ведомствах. Вячеслав Володин предложил инициативу, которая грозит «увольнением» огромной части госслужащих.

По данным Росстата в стране около 1,4 млн чиновников. Это если отнять от общего количества тех, кто итак в Вооруженных силах. Председатель Госдумы предложил допускать до госслужбы только тех, кто служил в армии или имеет военно-учетную специальность. В том числе, запретить участие в думских выборах для не служивших.

Издание «Новые Известия» задалось вопросом: кто же останется на госслужбе и у власти, если инициатива Вячеслава Володина будет, вдруг, рассмотрена.

Некоторые депутаты останутся, потому как депутат — не равно госслужащий. И даже в Госдуме можно оказаться без участия в выборах: может продвинуть партия, а также есть возможность занять место того, кто отказался от мандата после выборов.  Таким путем шли, например, Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Но депутаты останутся без большей части помощников, которые считаются госслужащими. И правительство можно будет распускать из-за недостатка кадров. 14 федеральных министров никогда не служили.

В таких шатких условиях кандидатами на «вылет» становятся и Сергей Шойгу, и Михаил Мишустин, и Рамзан Кадыров, и Сергей Собянин. Да и сам Вячеслав Володин под вопросом, поскольку не все считают наличие ВУС военным опытом. По мнению главы комитета по обороне и безопасности при Совете Федерации Виктора Бондарева, поучиться на военной кафедре — не значит отслужить.

Множество губернаторов, мэров и других чиновников разных уровней предпочли службе в армии научную деятельность или не прошли по здоровью. Например, из 7 депутатов Госдумы от Омской области ВУС точно есть только у Виктора Соболева, как у выпускника Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

Как быть женщинам — тоже неясно. Возможно, Елене Мизулиной и Оксане Фадиной срочно придется оканчивать курсы медсестер, чтобы стать военнообязанными и продолжать защищать интересы жителей Омской области.

#Дарья Зыкова#Общество#Политика#Новости#Россия#Омская область#Вячеслав Володин#Военнослужащие#Военный билет#Госслужащие#Инициатива
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