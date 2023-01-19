Володин предложил допускать к госслужбе только тех, у кого есть ВУС в «военнике»

По данным Росстата в стране около 1,4 млн чиновников. Это если отнять от общего количества тех, кто итак в Вооруженных силах. Председатель Госдумы предложил допускать до госслужбы только тех, кто служил в армии или имеет военно-учетную специальность. В том числе, запретить участие в думских выборах для не служивших.