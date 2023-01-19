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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Пьяный водитель в Омске вылетел на встречку и врезался в два автомобиля

Сегодня, 06:13
Фото: 55.мвд.рф
На Левобережье нетрезвый омич за рулем Chevrolet вылетел на встречную полосу и стал виновником ДТП. В результате происшествия потребовалась помощь врачей женщине и двум детям

Как сообщили в Госавтоинспекции Омской области, вечером 18 января поступило сообщение о ДТП на улице Волгоградской. Полицейские установили, что 45-летний нетрезвый водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ, после чего машину виновника происшествия отбросило на проезжающую мимо машину Honda. 

В результате ДТП пассажиры автомобиля Honda – 46-летняя женщина и двое подростков, 16-и и 14-и лет, обратились за помощью врачей. В ходе медицинского освидетельствования у водителя автомобиля Chevrolet установили алкогольное опьянение.  Алкотестер показал 0,849 мг/л в выдыхаемом воздухе.

На виновника ДТП составили протоколы. Окончательные обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.

#Евгений Игишев#Омск#ДТП#Авария#Пьяные водители#ГИБДД#Происшествия
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