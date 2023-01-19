Пьяный водитель в Омске вылетел на встречку и врезался в два автомобиля

Как сообщили в Госавтоинспекции Омской области, вечером 18 января поступило сообщение о ДТП на улице Волгоградской. Полицейские установили, что 45-летний нетрезвый водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ, после чего машину виновника происшествия отбросило на проезжающую мимо машину Honda.