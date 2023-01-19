Пьяный водитель в Омске вылетел на встречку и врезался в два автомобиля

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Как сообщили в Госавтоинспекции Омской области, вечером 18 января поступило сообщение о ДТП на улице Волгоградской. Полицейские установили, что 45-летний нетрезвый водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ, после чего машину виновника происшествия отбросило на проезжающую мимо машину Honda.
В результате ДТП пассажиры автомобиля Honda – 46-летняя женщина и двое подростков, 16-и и 14-и лет, обратились за помощью врачей. В ходе медицинского освидетельствования у водителя автомобиля Chevrolet установили алкогольное опьянение. Алкотестер показал 0,849 мг/л в выдыхаемом воздухе.
На виновника ДТП составили протоколы. Окончательные обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.