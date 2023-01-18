В Омском Доме актера пройдут реставрационные работы

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Омском Доме актера пройдут ремонтные работы, об этом сообщил Юрий Трофимов в прямом эфире «Россия-1».
Планы по реконструкции намечались давно, отмечает министр культуры Омской области. Дом актера является неотъемлемой площадкой для проведения различных мероприятий. В данный момент он квартирует на временной основе ТЮЗ. У Дома есть своя богатая история и многолетние традиции. Капитальный ремонт в здании будет проходить совместно с общественной организацией, к которой он принадлежит.
Не в каждом городе есть Дом актера, также подметил Юрий Трофимов.