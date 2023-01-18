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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

В Омском Доме актера пройдут реставрационные работы

Сегодня, 09:47
Фото: Город55
Дом актера является одной из самых важных площадок для различных мероприятий.

В Омском Доме актера пройдут ремонтные работы, об этом сообщил Юрий Трофимов в прямом эфире «Россия-1».

Планы по реконструкции намечались давно, отмечает министр культуры Омской области. Дом актера является неотъемлемой площадкой для проведения различных мероприятий. В данный момент он квартирует на временной основе ТЮЗ. У Дома есть своя богатая история и многолетние традиции. Капитальный ремонт в здании будет проходить совместно с общественной организацией, к которой он принадлежит.

Не в каждом городе есть Дом актера, также подметил Юрий Трофимов.

Видео: ГТРК «Иртыш»
Ремонт омского ТЮЗа завершился на 60%
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#ТЮЗ#Омский Дом актера#Видео
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