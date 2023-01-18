В Омском Доме актера пройдут реставрационные работы

Планы по реконструкции намечались давно, отмечает министр культуры Омской области. Дом актера является неотъемлемой площадкой для проведения различных мероприятий. В данный момент он квартирует на временной основе ТЮЗ. У Дома есть своя богатая история и многолетние традиции. Капитальный ремонт в здании будет проходить совместно с общественной организацией, к которой он принадлежит.