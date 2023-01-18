Не заметил, что переехал ребенка. Нашли омича, скрывшегося с места ДТП на Левобережье

Пресс-служба Госавтоинспекции сообщила, что найден водитель, сбивший девочку на ул. Перелета 10 января. Около 8:25 часов водитель двигался около дома № 12/1 и допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Сотрудники просмотрели записи камер видеонаблюдения, распознали госномер автомобиля и задержали водителя. 49-летний хозяин автомобиля Volkswagen Touareg не сообщил в полицию о произошедшем и оставил место ДТП, поскольку не почувствовал, что переехал 15-летнюю девочку. Счел, что ребенок поскользнулся и упал сам, без его «помощи».