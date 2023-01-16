В Омской области задержали водителя, который сбил 14-летнюю школьницу и сбежал

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 06:21
В Знаменском районе Омской области госавтоинспекторы установили личность водителя, который сбил 14-летняя девочку и сбежал с места происшествия.
«За рулем автомобиля, который совершил наезд находился 55-летний житель села Знаменское. По заключению экспертов, школьница получила травмы, которые квалифицированы как причинившие тяжкий вред ее здоровью», – рассказали Городу55 в УГИБДД по Омской области.
Напомним, 13 января около 20:10 часов виновник ДТП ехал по улице Первомайской в селе Знаменское. В районе дома № 6 он сбил девочку, которая шла в компании друзей по правому краю дороги. После наезда водитель собрал осколки фар и бампера своего автомобиля, сказал подросткам, чтобы они вызвали скорую помощь, и покинул место ДТП, а затем и вовсе уехал из села.
Мужчину задержали на подъезде к Знаменскому району – он возвращался после поездки в Омск. По факту этого ДТП следователем уже возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз и допрошены свидетели.