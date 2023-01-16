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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Омской области задержали водителя, который сбил 14-летнюю школьницу и сбежал

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
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Девочка получила тяжелые травмы и сейчас находится под наблюдением врачей.

В Знаменском районе Омской области госавтоинспекторы установили личность водителя, который сбил 14-летняя девочку и сбежал с места происшествия.

«За рулем автомобиля, который совершил наезд находился 55-летний житель села Знаменское. По заключению экспертов, школьница получила травмы, которые квалифицированы как причинившие тяжкий вред ее здоровью», – рассказали Городу55 в УГИБДД по Омской области.

Напомним, 13 января около 20:10 часов виновник ДТП ехал по улице Первомайской в селе Знаменское. В районе дома № 6 он сбил девочку, которая шла в компании друзей по правому краю дороги. После наезда водитель собрал осколки фар и бампера своего автомобиля, сказал подросткам, чтобы они вызвали скорую помощь, и покинул место ДТП, а затем и вовсе уехал из села.

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Мужчину задержали на подъезде к Знаменскому району – он возвращался после поездки в Омск. По факту этого ДТП следователем уже возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз и допрошены свидетели.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Знаменское#ДТП#ЧП#ДТП с пострадавшими#Дети#Василий Попов
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