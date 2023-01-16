В Омской области задержали водителя, который сбил 14-летнюю школьницу и сбежал

Напомним, 13 января около 20:10 часов виновник ДТП ехал по улице Первомайской в селе Знаменское. В районе дома № 6 он сбил девочку, которая шла в компании друзей по правому краю дороги. После наезда водитель собрал осколки фар и бампера своего автомобиля, сказал подросткам, чтобы они вызвали скорую помощь, и покинул место ДТП, а затем и вовсе уехал из села.