Омский фонд капремонта больше не будет заниматься укреплением несущих конструкций

В Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Омской области рассказали о новшествах, которые были внесены в областной закон.
«Главное изменение — это увеличение перечня работ для одних и сокращение для других домов, в зависимости от способа накопления. Теперь на общем счете будет разрешено 8 видов работ по капитальному ремонту, ранее их было 11», — пояснили в региональном фонде капремонта.
В итоговом перечне, в частности, по-прежнему остались:
Между тем из перечня выпал такой вид, как усиление несущих конструкций дома. По замыслу законодателей, эти работы относятся скорее к реконструкции, а не к капремонту, потому и было принято решение об исключении.
К слову, эти работы являются самыми дорогостоящими и в основном касаются панельных хрущевок. Например, с 2008 по 2012 год усиление несущих конструкций оплачивал городской бюджет и за это время потратил на 52 дома более 544 млн рублей, то есть около 10 млн рублей на дом. При не самых больших взносах за капремонт собственникам придется копить на эти цели от 30 до 40 лет.
Прокомментировать ситуацию Город55 попросил известного эксперта в сфере ЖКХ Александра Лихачева.
«Это действительно очень дорогостоящие работы, которые могут попросту разорить региональный фонд капремонта. Однако есть выход: губернатор предложил разработать областную программу по реконструкции домов серии 1-335ПК как раз за счет усиления несущих конструкций. Появится эта программа, и проблема решится сама собой — пойдет областное финансирование. Потому исключение этого вида работ из перечня верное и правильное», — пояснил Городу55 Александр Лихачев.
Отметим, что в Омске 133 дома, которым требуется усиление конструкций. В основном все они строились в 50—60-х года прошлого столетия и были рассчитаны на 25-летнюю эксплуатацию. То есть эти дома уже более чем два раза выработали свой ресурс.
А вот для собственников помещений, формирующих фонд капремонта на специальных счетах, перечень работ, наоборот, увеличился. При этом остались и наиболее востребованные, как-то ремонт подъездов, утепление фасадов, благоустройство дворовых территорий.
Отметим, что полный перечень работ по капитальному ремонту можно посмотреть в статье 15 закона Омской области № 1568-ОЗ.