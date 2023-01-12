Омский фонд капремонта больше не будет заниматься укреплением несущих конструкций

К слову, эти работы являются самыми дорогостоящими и в основном касаются панельных хрущевок. Например, с 2008 по 2012 год усиление несущих конструкций оплачивал городской бюджет и за это время потратил на 52 дома более 544 млн рублей, то есть около 10 млн рублей на дом. При не самых больших взносах за капремонт собственникам придется копить на эти цели от 30 до 40 лет.