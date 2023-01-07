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Полумарафон, скорое похолодание, похороны погибшего во время СВО. Омск сегодня

Сегодня, 14:36
Фото: Город55 / Город55
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Значимые события 7 января 2023 года в подборке Города55.

Новость № 1.

Праздник по-прежнему приходит: сегодня в нашем городе прошел очередной Рождественский полумарафон. Погода была вполне комфортной по зимним меркам (всего -3).

На основной дистанции первыми пришли новосибирцы: лучшим из мужчин оказался Валерий Лукин, лучшей из женщин – Елена Седова. А вот на половине дистанции, в «четверть-марафоне» (10,55 км), весь пьедестал заняли омичи во главе со Станиславом Горденко и Марией Костиной.

Всего в нынешнем полумарафоне участвовало больше тысячи человек. Это представители 12 стран и 21 региона России.

Рождественский полумарафон в Омске первыми пробежали новосибирцы
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Новость № 2.

Кстати о погоде: в МЧС не на шутку встревожены прогнозом на ближайшие дни.

9 января резко похолодает до – 35. К этому прибавятся сильный ветер, гололед и прочие «радости жизни» в январском духе.

Спасатели советуют быть осторожными с обогревательными приборами и печами и по возможности сидеть дома. К концу следующей недели должно потеплеть.

Омичей ждет резкое похолодание до 35 градусов
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Новость № 3.

К сожалению, не обошлось и без скорбных известий. Военный из Омска, служивший на далеком юго-западе, был смертельно ранен во время специальной военной операции и умер в госпитале.

Старшего сержанта Фаниля Файзулина похоронят в поселке Береговой сразу после того, как в Омск привезут его тело.

Погибшему 23 января исполнилось бы 33.

В Омске похоронят старшего сержанта, погибшего во время специальной военной операции
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости
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