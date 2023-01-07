Полумарафон, скорое похолодание, похороны погибшего во время СВО. Омск сегодня

Новость № 1.
Праздник по-прежнему приходит: сегодня в нашем городе прошел очередной Рождественский полумарафон. Погода была вполне комфортной по зимним меркам (всего -3).
На основной дистанции первыми пришли новосибирцы: лучшим из мужчин оказался Валерий Лукин, лучшей из женщин – Елена Седова. А вот на половине дистанции, в «четверть-марафоне» (10,55 км), весь пьедестал заняли омичи во главе со Станиславом Горденко и Марией Костиной.
Всего в нынешнем полумарафоне участвовало больше тысячи человек. Это представители 12 стран и 21 региона России.
Новость № 2.
Кстати о погоде: в МЧС не на шутку встревожены прогнозом на ближайшие дни.
9 января резко похолодает до – 35. К этому прибавятся сильный ветер, гололед и прочие «радости жизни» в январском духе.
Спасатели советуют быть осторожными с обогревательными приборами и печами и по возможности сидеть дома. К концу следующей недели должно потеплеть.
Новость № 3.
К сожалению, не обошлось и без скорбных известий. Военный из Омска, служивший на далеком юго-западе, был смертельно ранен во время специальной военной операции и умер в госпитале.
Старшего сержанта Фаниля Файзулина похоронят в поселке Береговой сразу после того, как в Омск привезут его тело.
Погибшему 23 января исполнилось бы 33.