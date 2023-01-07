Полумарафон, скорое похолодание, похороны погибшего во время СВО. Омск сегодня

На основной дистанции первыми пришли новосибирцы: лучшим из мужчин оказался Валерий Лукин, лучшей из женщин – Елена Седова. А вот на половине дистанции, в «четверть-марафоне» (10,55 км), весь пьедестал заняли омичи во главе со Станиславом Горденко и Марией Костиной.