В Омске похоронят старшего сержанта, погибшего во время специальной военной операции

— Фаниль родился в деревне Усмановка Новосибирской области, а позже переехал в Омск, — рассказала Городу55 двоюродная сестра погибшего Зухра Хамидулина. — В зоне СВО он находился с конца октября. Был ранен где-то в Херсонской области и 30 декабря умер в госпитале. Как нам сказали, «от ранения, несовместимого с жизнью»...