В Омске похоронят старшего сержанта, погибшего во время специальной военной операции

Стало известно об очередной невосполнимой утрате: при исполнении боевых заданий в зоне специальной военной операции ушел из жизни житель Омска, старший сержант Фаниль Файзулин. 23 января ему должно было исполниться 33 года.
— Фаниль родился в деревне Усмановка Новосибирской области, а позже переехал в Омск, — рассказала Городу55 двоюродная сестра погибшего Зухра Хамидулина. — В зоне СВО он находился с конца октября. Был ранен где-то в Херсонской области и 30 декабря умер в госпитале. Как нам сказали, «от ранения, несовместимого с жизнью»...
Фаниля Файзулина похоронят в поселке Береговой, на местном кладбище. Редакция Города55 выражает свои соболезнования его родным и близким.