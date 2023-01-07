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В Омске похоронят старшего сержанта, погибшего во время специальной военной операции

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI
иллюстрация
23 января Фанилю Файзулину исполнилось бы 33 года.

Стало известно об очередной невосполнимой утрате: при исполнении боевых заданий в зоне специальной военной операции ушел из жизни житель Омска, старший сержант Фаниль Файзулин. 23 января ему должно было исполниться 33 года.

— Фаниль родился в деревне Усмановка Новосибирской области, а позже переехал в Омск, — рассказала Городу55 двоюродная сестра погибшего Зухра Хамидулина. — В зоне СВО он находился с конца октября. Был ранен где-то в Херсонской области и 30 декабря умер в госпитале. Как нам сказали, «от ранения, несовместимого с жизнью»...

Фаниля Файзулина похоронят в поселке Береговой, на местном кладбище. Редакция Города55 выражает свои соболезнования его родным и близким.

#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Специальная военная операция
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