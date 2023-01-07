Омичей ждет резкое похолодание до 35 градусов

В региональном управлении МЧС уже предупредили омичей о том, что в ближайшие дни всем следует быть особенно осторожными. Без крайней необходимости не стоит долго находиться на открытом воздухе, от дальних и длительных поездок лучше отказаться. Использовать обогревательные электроприборы и топить печи нужно, помня о мерах безопасности.