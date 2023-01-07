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Омичей ждет резкое похолодание до 35 градусов

Сегодня, 12:03
Фото: Логинова Александра / 1MI
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Спасатели советуют не планировать дальние поездки на 9 января.

Совсем скоро в Омске испортится погода. По данным Обь-Иртышского УГМС, 8 января в нашем регионе начнутся снегопад (местами сильный) и метель, а в южной части области будут мокрый снег и гололед. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду, на дорогах появятся снежные заносы и наледь. 9 января в течение суток резко похолодает до -35 градусов.

В региональном управлении МЧС уже предупредили омичей о том, что в ближайшие дни всем следует быть особенно осторожными. Без крайней необходимости не стоит долго находиться на открытом воздухе, от дальних и длительных поездок лучше отказаться. Использовать обогревательные электроприборы и топить печи нужно, помня о мерах безопасности.

— Обильное выпадение снега несет в себе опасность для автолюбителей, — отметили в пресс-службе МЧС. — Сцепление с дорогой ухудшается, возрастает тормозной путь, а метель ухудшает видимость. Сотрудники МЧС призывают автолюбителей быть предельно внимательными.

По данным сервиса Яндекс. Погода, морозы в Омской области продержатся несколько дней. К пятнице, 13 января, должно потеплеть до -15.

#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Ухудшение погоды#ГУ МЧС по Омской области
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