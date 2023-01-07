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Рождественский полумарафон в Омске первыми пробежали новосибирцы

Сегодня, 10:05
Фото: мэрия Омска
иллюстрация
Всего в забеге участвовало больше тысячи человек.

Сегодня, 7 января, в Омске прошел Рождественский полумарафон. На дистанции 10,55 км лучшими оказались омичи. Среди женщин быстрее всех прибежала к финишу Мария Костина (44 минуты шесть секунд), на втором месте Елизавета Алешкина (45, 32), на третьем - Ольга Роганская (47,18). Среди мужчин самым быстрым оказался Станислав Горденко (39, 51), а второе и третье места заняли Михаил Русанов и Алексей Азаренко (41,22 и 41,45 соответственно).

На основной дистанции получилось совсем иначе: лучшими среди и мужчин, и женщин оказались новосибирцы. Это Валерий Лукин и Елена Седова.

В общей сложности в сегодняшнем полумарафоне участвовало больше тысячи человек. Это представители 12 государств и 21 региона России.

Мария Костина (Омск, 44,06), на втором оказалась Елизавета Алешкина (Омск, 45,32), на третьем - Ольга Роганская (Омск, 47,18). Первое место среди мужчин занял Станислав Горденко (Омск, 39,51), второе - Михаил Русанов (Омск, 41,22) и третье Алексей Азаренко (Омск, 41,45).

Читать далее: http://omskregion.info/news/118277-v_omske_nazvali_imena_pobediteley_rojdestvenskogo_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2FPobeditelyami_omskogo_Rozhdestvenskogo_polumarafona_stali_novosibircy--2f64f513e9a84d981573a09b8b756b64
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»
#Николай Эйхвальд#Спорт#Новости#Рождественский полумарафон
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