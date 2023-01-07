Рождественский полумарафон в Омске первыми пробежали новосибирцы

Сегодня, 7 января, в Омске прошел Рождественский полумарафон. На дистанции 10,55 км лучшими оказались омичи. Среди женщин быстрее всех прибежала к финишу Мария Костина (44 минуты шесть секунд), на втором месте Елизавета Алешкина (45, 32), на третьем - Ольга Роганская (47,18). Среди мужчин самым быстрым оказался Станислав Горденко (39, 51), а второе и третье места заняли Михаил Русанов и Алексей Азаренко (41,22 и 41,45 соответственно).