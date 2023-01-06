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В Омске мошенники загнали в кредитную кабалу 53-летнюю медсестру

Сегодня, 03:43
Фото: 1MI
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Женщина перевела аферистам почти 400 тысяч рублей.

В Омске очередные липовые сотрудники безопасности одного из банков обманули 53-летнюю женщину, которая работает медицинской сестрой в одном из медучреждений.

«Накануне на телефон женщины позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший стал убеждать потерпевшую, что на ее имя якобы пытаются оформить крупный кредит», – рассказали Городу55 в УМВД по Омской области.

Лжебанкиры сообщили, что для отмены заявки необходимо подать новую, а деньги перевести на так называемый безопасный счет. Омичка попалась на эту уловку, сама оформила кредит и отправила мошенникам 399 тысяч рублей. Сейчас по факту этой аферы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Мошенничество#Кредит
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