В Омске мошенники загнали в кредитную кабалу 53-летнюю медсестру

Лжебанкиры сообщили, что для отмены заявки необходимо подать новую, а деньги перевести на так называемый безопасный счет. Омичка попалась на эту уловку, сама оформила кредит и отправила мошенникам 399 тысяч рублей. Сейчас по факту этой аферы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».