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Омич угнал автобус, пока водитель ходил в магазин

Сегодня, 08:57
Фото: УМВД России по Омской области

В Омске ищут угонщика автобуса

Очевидцев происшествия просят позвонить в полицию.

Трагикомическая история случилась с водителем рейсового автобуса под Новый год в Омске.

Рано утром 31 декабря на конечной остановке в районе улицы 3-й Железнодорожной он ненадолго вышел в магазин.

Этим воспользовался неизвестный, который попытался угнать автобус. Правда, далеко не уехал. Вскоре он протаранил жилой дом на улице Запорожской, 7. После этого сбежал.

Сейчас незадачливого угонщика разыскивает полиция.

Если вы знаете об этом ДТП или местонахождении разыскиваемого, позвоните по телефонам: 79-35-04, 79-38-02, либо 102.

#Анна Микула#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Омск#ДТП
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