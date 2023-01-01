Омич угнал автобус, пока водитель ходил в магазин

Трагикомическая история случилась с водителем рейсового автобуса под Новый год в Омске.
Рано утром 31 декабря на конечной остановке в районе улицы 3-й Железнодорожной он ненадолго вышел в магазин.
Этим воспользовался неизвестный, который попытался угнать автобус. Правда, далеко не уехал. Вскоре он протаранил жилой дом на улице Запорожской, 7. После этого сбежал.
Сейчас незадачливого угонщика разыскивает полиция.
Если вы знаете об этом ДТП или местонахождении разыскиваемого, позвоните по телефонам: 79-35-04, 79-38-02, либо 102.