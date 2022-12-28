Ушел из жизни известный омский детский хирург Леонид Ситко

Сегодня, 28 декабря, на 86-м году жизни скончался заслуженный врач России, почетный профессор ОмГМУ Леонид Александрович Ситко. Об этом сообщили в официальной группе ВКонтакте омского государственного медицинского университета.
Известно, что в 60-х он окончил лечебный факультет Омского государственного медицинского института, затем клиническую ординатуру при кафедре общей хирургии. Работал заведующим хирургическим отделением Исилькульской центральной районной больницы Омской области, проработал завкафедрой детской хирургии ОмМГУ 20 лет.
За это время ему удалось создать школу детских хирургов, под его руководством защищено 9 докторских и более 25 кандидатских диссертаций по различным наиболее актуальным разделам детской хирургии, травматологии-ортопедии детского возраста. По инициативе профессора в Омске создана многопрофильная детская хирургическая клиника.
Леонид Александрович был награжден Почетной грамотой президиума ВАК России «За большие заслуги в работе по аттестации научных и научно-педагогических кадров».
Прощание состоится 30 декабря в Воскресенском военном соборе (ул. Партизанская, 16) с 12 до 13 часов, сообщили на сайте университета.
Редакция «Город55» выражает соболезнования родным и близким Леонида Александровича Ситко.