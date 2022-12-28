Ушел из жизни известный омский детский хирург Леонид Ситко

За это время ему удалось создать школу детских хирургов, под его руководством защищено 9 докторских и более 25 кандидатских диссертаций по различным наиболее актуальным разделам детской хирургии, травматологии-ортопедии детского возраста. По инициативе профессора в Омске создана многопрофильная детская хирургическая клиника.