У «ОМПК» новый матриарх. В омском колледже официально сменился директор

26 декабря в ЕГРЮЛ изменились сведения о юрлице. Межрайонная налоговая инспекция внесла распоряжение, по которому Галия Клевакина возглавила музыкально-педагогический колледж. Два месяца она исполняла обязанности директора после ухода Светланы Студеникиной, теперь же, наконец, у омских музыкантов и их преподавателей официально появилось полноценное руководство.
Напомним, что Галия Клевакина долгие годы была в «ОМПК» заместителем директора по учебной части, поэтому назначение взялось не «из воздуха», а было вполне закономерно. Бывший директор же не смогла совмещать работу в гордуме с постом в колледже.
Отметим, что на официальном сайте колледжа графа «Руководство» до сих пор не обновлена, сведения о Светлане Студеникиной не убрали, а Галия Клевакина значится и. о. директора.