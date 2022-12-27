У «ОМПК» новый матриарх. В омском колледже официально сменился директор

26 декабря в ЕГРЮЛ изменились сведения о юрлице. Межрайонная налоговая инспекция внесла распоряжение, по которому Галия Клевакина возглавила музыкально-педагогический колледж. Два месяца она исполняла обязанности директора после ухода Светланы Студеникиной, теперь же, наконец, у омских музыкантов и их преподавателей официально появилось полноценное руководство.