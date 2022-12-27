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У «ОМПК» новый матриарх. В омском колледже официально сменился директор

Сегодня, 07:44
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омском музыкально-педагогическом колледже завершилась передача руководства

Руководителем Омского музыкально-педагогического колледжа стала Галия Клевакина. С октября поддерживалась интрига, кто займет кресло, которое не пустовало четверть века.

26 декабря в ЕГРЮЛ изменились сведения о юрлице. Межрайонная налоговая инспекция внесла распоряжение, по которому Галия Клевакина возглавила музыкально-педагогический колледж. Два месяца она исполняла обязанности директора после ухода Светланы Студеникиной, теперь же, наконец, у омских музыкантов и их преподавателей официально появилось полноценное руководство.

Напомним, что Галия Клевакина долгие годы была в «ОМПК» заместителем директора по учебной части, поэтому назначение взялось не «из воздуха», а было вполне закономерно. Бывший директор же не смогла совмещать работу в гордуме с постом в колледже.

Отметим, что на официальном сайте колледжа графа «Руководство» до сих пор не обновлена, сведения о Светлане Студеникиной не убрали, а Галия Клевакина значится и. о. директора.

Фото: скриншот сайта "ОМПК"
#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омск#Светлана Студеникина#Галия Клевакина#Отставки и назначения#Музыкально-педагогический колледж
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