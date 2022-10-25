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Ушла эпоха. В Омском музыкально-педагогическом колледже сменилось руководство

25 октября 10:00
Фото: Омский горсовет

Депутат Омского горсовета Светлана Студеникина ушла с поста директора колледжа

Новости из жизни главы комитета по социальным вопросам. Светлана Студеникина отметила юбилей на посту директора колледжа уходом в отставку.

По данным из ЕГРЮЛ, с 24 октября И.О. директора Омского музыкально-педагогического колледжа назначена Клевакина Галия, бывший заместитель по учебной части.

Светлана Студеникина пробыла директором колледжа 25 лет, но совмещать такую работу с обязанностями депутата горсовета по закону нельзя. Новые посты требуют отказаться от старого. Либо зарплата от гордумы, либо от колледжа: бывший директор сделала свой выбор.

О карьерных успехах Светланы Студеникиной, как депутата седьмого созыва мы писали не так давно:

Председателю Омского горсовета решили добавить еще одного заместителя
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#Дарья Зыкова#Политика#Новости#Омск#Горсовет#Депутат#Колледж#Увольнение
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