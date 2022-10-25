Ушла эпоха. В Омском музыкально-педагогическом колледже сменилось руководство

Светлана Студеникина пробыла директором колледжа 25 лет, но совмещать такую работу с обязанностями депутата горсовета по закону нельзя. Новые посты требуют отказаться от старого. Либо зарплата от гордумы, либо от колледжа: бывший директор сделала свой выбор.