Ушла эпоха. В Омском музыкально-педагогическом колледже сменилось руководство

По данным из ЕГРЮЛ, с 24 октября И.О. директора Омского музыкально-педагогического колледжа назначена Клевакина Галия, бывший заместитель по учебной части.
Светлана Студеникина пробыла директором колледжа 25 лет, но совмещать такую работу с обязанностями депутата горсовета по закону нельзя. Новые посты требуют отказаться от старого. Либо зарплата от гордумы, либо от колледжа: бывший директор сделала свой выбор.
О карьерных успехах Светланы Студеникиной, как депутата седьмого созыва мы писали не так давно: