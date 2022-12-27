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Без снисхождения. В Омске отклонили апелляцию вандалов, повредивших мемориал

Сегодня, 10:34
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский облсуд не стал изменять приговор для троих вандалов из Исилькульского района

Жители Омской области подожгли венки и повредили мемориал. Апелляция не помогла скостить срок в колонии строгого режима.

В начале ноября троих жителей Исилькульского района отправили по приговору суда в колонию строгого режима за повреждение мемориала «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимые мужчины подожгли венки на мемориале и повредили плиты самого памятника. Произошло это в апреле 2022 года.

Одного мужчину приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы, еще двоих — к 1 году и 1 месяцу. После того, как получили сроки, мужчины подали апелляцию в Омский областной суд.

Пресс-служба суда сообщила, что жалобы мужчин коллегия рассмотрела, уголовное дело изучила, но апелляционные жалобы адвокатов и осужденных оставили без удовлетворения. Приговоры остаются в силе.

Омских вандалов отправили в колонию строгого режима за поджог военного мемориала
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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омская область#Исилькульский район#Вандализм#Апелляция#Омский облсуд#Мемориал
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