Без снисхождения. В Омске отклонили апелляцию вандалов, повредивших мемориал

В начале ноября троих жителей Исилькульского района отправили по приговору суда в колонию строгого режима за повреждение мемориала «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимые мужчины подожгли венки на мемориале и повредили плиты самого памятника. Произошло это в апреле 2022 года.