Без снисхождения. В Омске отклонили апелляцию вандалов, повредивших мемориал

В начале ноября троих жителей Исилькульского района отправили по приговору суда в колонию строгого режима за повреждение мемориала «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимые мужчины подожгли венки на мемориале и повредили плиты самого памятника. Произошло это в апреле 2022 года.
Одного мужчину приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы, еще двоих — к 1 году и 1 месяцу. После того, как получили сроки, мужчины подали апелляцию в Омский областной суд.
Пресс-служба суда сообщила, что жалобы мужчин коллегия рассмотрела, уголовное дело изучила, но апелляционные жалобы адвокатов и осужденных оставили без удовлетворения. Приговоры остаются в силе.