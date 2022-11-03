Омских вандалов отправили в колонию строгого режима за поджог военного мемориала

В Омской области вынесли приговор трем мужчинам. Их признали виновными в повреждении мемориала «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945».
Инцидент произошел 18 апреля 2022 года в Исилькуле. Трое мужчин были в нетрезвом состоянии, когда целенаправленно подожгли два пластиковых венка на мемориале. Из-за поджога на памятнике обгорели плиты.
Благодаря записи с камер видеонаблюдения удалось установить личности злоумышленников. Все они ранее были судимыми за кражи и грабежи. Свою вину они не признали.
Суд приговорил одного из подсудимых к 1 году 8 месяцам, а двух других - к 1 году 1 месяцу (каждого) в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.