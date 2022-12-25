Спорный вопрос. Как омичи отнеслись к идее повысить призывной возраст в России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предлагал повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить до 30 лет, сейчас — 27 лет. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как омичи относятся к инициативам Шойгу.