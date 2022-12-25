Спорный вопрос. Как омичи отнеслись к идее повысить призывной возраст в России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предлагал повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить до 30 лет, сейчас — 27 лет. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как омичи относятся к инициативам Шойгу.
Идею увеличить возраст призывников поддержали 48% опрошенных, 24% выразили несогласие. А вот повышение предельного возраста для «срочников» одобрил лишь каждый третий респондент, 49% высказались отрицательно.
Среди сторонников инициативы мужчин, особенно служивших в армии, больше чем женщин. Одобряют чаще всего респонденты старше 45 лет. Граждане, имеющие детей, высказываются за повышение минимального возраста, но против увеличения предельного.