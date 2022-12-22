Шойгу предложил увеличить предельный призывной возраст в России до 30 лет

На заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу выступил с предложением увеличить предельный призывной возраст в России на три года, до 30 лет, а минимальный возраст также поднять до 21 года. Об этом сообщают «Новые известия».
Также он предложил нарастить численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Порядка 695 тыс из них должны быть контрактниками. К концу следующего года численность контрактников планируется нарастить до 521 тыс. человек.
Также министр обороны поддержал идею предоставить желающим возможность поступать на службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу. Все изменения должны происходить поэтапно.