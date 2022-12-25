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После стольких лет. Омские кадеты возродили новогодний бал

Сегодня, 12:33
Фото: омский портал "Культура"
иллюстрация

Омские кадеты впервые после ковида провели бал

На торжество попали лучшие воспитанники.

Омский кадетский военный корпус два года не проводил Губернаторский кадетский бал из-за ковидных ограничений. И вот 23 декабря традицию возродили.

Торжество прошло в Зале органной и камерной музыки. Туда пригласили только лучших кадетов, а также офицеров, преподавателей, родителей воспитанников. Отличников учебы наградили.

Дамы облачились в платья, а кавалеры — в нарядные мундиры. Пары танцевали вальс, полонез, мазурку, менуэт, польку и падеграс, сообщает региональный минкульт.

Музыкальное сопровождение обеспечили Омский академический симфонический оркестр и Духовой оркестр Кадетского корпуса, также выступали солисты филармонии Анастасия Колотова и Евгений Романов.

#Диана Камалетдинова#Культура#Общество#Новости#Омск#Кадеты#Омский кадетский военный корпус
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