После стольких лет. Омские кадеты возродили новогодний бал

Омский кадетский военный корпус два года не проводил Губернаторский кадетский бал из-за ковидных ограничений. И вот 23 декабря традицию возродили.
Торжество прошло в Зале органной и камерной музыки. Туда пригласили только лучших кадетов, а также офицеров, преподавателей, родителей воспитанников. Отличников учебы наградили.
Дамы облачились в платья, а кавалеры — в нарядные мундиры. Пары танцевали вальс, полонез, мазурку, менуэт, польку и падеграс, сообщает региональный минкульт.
Музыкальное сопровождение обеспечили Омский академический симфонический оркестр и Духовой оркестр Кадетского корпуса, также выступали солисты филармонии Анастасия Колотова и Евгений Романов.