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Омские водители попали в многочисленные аварии из-за гололеда и снежных заносов

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI

В Омске за утро произошло 17 ДТП из-за гололеда и снежных заносов

Омские водители не соблюдали скоростной режим и правила маневрирования. Это быстро привело к неприятным последствиям.

Сегодня, 22 декабря, в Омске возникли проблемы на дороге из-за снежных заносов, гололеда и колейности. Омские водители с утра столкнулись с пробками.

По данным региональной Госавтоинспекции, к 10:00 в городе произошли 17 таких ДТП. Основными причинами аварий стало нарушение правил маневрирования, а также несоблюдение скоростного режима и дистанции.

По данным сайта «Гисметео», сейчас в Омске –20 градусов. Вечером ожидается похолодание до -25 градусов. Завтра, 23 декабря, в городе пройдет снег, к вечеру потеплеет до -8 градусов.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ДТП#Снег#ГИБДД
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