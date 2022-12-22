Омские водители попали в многочисленные аварии из-за гололеда и снежных заносов

Сегодня, 22 декабря, в Омске возникли проблемы на дороге из-за снежных заносов, гололеда и колейности. Омские водители с утра столкнулись с пробками.
По данным региональной Госавтоинспекции, к 10:00 в городе произошли 17 таких ДТП. Основными причинами аварий стало нарушение правил маневрирования, а также несоблюдение скоростного режима и дистанции.
По данным сайта «Гисметео», сейчас в Омске –20 градусов. Вечером ожидается похолодание до -25 градусов. Завтра, 23 декабря, в городе пройдет снег, к вечеру потеплеет до -8 градусов.