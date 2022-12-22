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Конфискация и общественные работы. У омича отобрали автомобиль за пьянство

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области мужчину осудили на 200 часов исправительных работ за пьянку

Забрали машину и заставили отрабатывать долг перед обществом. В Омской области закончился суд над пьяным водителем.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о приговоре Называевского городского суда для 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «управление автомобилем в состоянии опьянения, лицом, ранее получавшим административное наказание за отказ от медицинского освидетельствования». Мужчине присудили 200 часов общественных работ, на 2 года запретили водить и арестовали автомобиль «ГАЗ-3110» в доход государства.

Суд установил, что мужчина в июне 2022 года привлекался к ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ проходить медицинское освидетельствование.

В октябре он сел за руль «Волги» в состоянии алкогольного опьянения. На трассе Называевск — Муравьевка его в этом состоянии остановили сотрудники ГИБДД. Вину свою мужчина полностью признал, поэтому суд назначил исправительные работы, а не тюремный срок. Пока приговор в силу не вступил.

Напомним, совсем недавно приговор за похожее правонарушение получил другой житель Называевского района. Его лишили свободы на 6 месяцев.

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#Дарья Зыкова#Суд#Уголовное дело#ГИБДД#Прокуратура Омской области#Алкогольное опьянение#Пьяные водители#Новости#Омская область#Называевский район#Приговор суда
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