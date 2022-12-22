Конфискация и общественные работы. У омича отобрали автомобиль за пьянство

В октябре он сел за руль «Волги» в состоянии алкогольного опьянения. На трассе Называевск — Муравьевка его в этом состоянии остановили сотрудники ГИБДД. Вину свою мужчина полностью признал, поэтому суд назначил исправительные работы, а не тюремный срок. Пока приговор в силу не вступил.