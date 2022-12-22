Конфискация и общественные работы. У омича отобрали автомобиль за пьянство

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о приговоре Называевского городского суда для 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «управление автомобилем в состоянии опьянения, лицом, ранее получавшим административное наказание за отказ от медицинского освидетельствования». Мужчине присудили 200 часов общественных работ, на 2 года запретили водить и арестовали автомобиль «ГАЗ-3110» в доход государства.
Суд установил, что мужчина в июне 2022 года привлекался к ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ проходить медицинское освидетельствование.
В октябре он сел за руль «Волги» в состоянии алкогольного опьянения. На трассе Называевск — Муравьевка его в этом состоянии остановили сотрудники ГИБДД. Вину свою мужчина полностью признал, поэтому суд назначил исправительные работы, а не тюремный срок. Пока приговор в силу не вступил.
Напомним, совсем недавно приговор за похожее правонарушение получил другой житель Называевского района. Его лишили свободы на 6 месяцев.