Выпил, за руль, в тюрьму. Жителю Омской области дали срок за вождение в пьяном виде

В мае 2021 мужчина уже получал «условку» за неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В августе этого года он вновь пьяным сел за руль автомобиля Lifan. Сотрудники ГИБДД остановили его в Называевске. Теперь его лишат свободы на 6 месяцев по приговору суда. Также ему 3 года будет запрещено садиться за руль.