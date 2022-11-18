Выпил, за руль, в тюрьму. Жителю Омской области дали срок за вождение в пьяном виде

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в Называевском районе местный житель пошел под суд за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Называевский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу 45-летнему жителю с. Мангут. Его обвинили по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «управление автомобилем в нетрезвом виде при наличии судимости по аналогичному преступлению».
В мае 2021 мужчина уже получал «условку» за неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В августе этого года он вновь пьяным сел за руль автомобиля Lifan. Сотрудники ГИБДД остановили его в Называевске. Теперь его лишат свободы на 6 месяцев по приговору суда. Также ему 3 года будет запрещено садиться за руль.
Отметим, что выпившие водители — не редкость на дорогах Омской области и города, даже если их уже лишали прав.