Словесный баттл и пари в прямом эфире!

В одном из выпусков Максим Гречанин и Алексей Кондратьев поспорили — когда Ови превзойдёт достижение Горди Хоу и забросит 802-ю шайбу в НХЛ. И кажется, чемпион МХЛ проиграл спор, ведь он ставил на конец января, в то время как комментатор 12 канала был уверен, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» выйдет на второе место среди снайперов в истории сразу после Нового года.