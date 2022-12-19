Словесный баттл и пари в прямом эфире!

Темы, кстати, не выбираются спонтанно, однако в процессе развития диалога между ведущими бывает и такое, что одно событие выходит на первый план, хотя кажется, что оно не такое важно по сравнению с другим.
Как это работает объясняет один из ведущих программы — Пётр Смольников:
«Наряду с несколькими основными темами выпуска мы добавляем ещё пару-тройку второстепенных, которые могут служить своеобразным «мостиком» от одной основной к другой. Однако бывает так, что второстепенная становится ключевой и ей мы выделяем больше, чем одну-две минуты. Вот в прошлом выпуске к примеру: подписание контракта между «Авангардом» и защитником Сергеем Яневским должно было послужить развитием темы о домашних матчах «Омских Крыльев». Но возвращение защитника в родную команду лично меня зацепило сильно, ведь обмен хоккеиста пару сезонов назад выглядел необычно».
А к некоторым приходится возвращаться время от времени (прямо как в сериале!), как например к снайперским рекордам Александра Овечкина.
В одном из выпусков Максим Гречанин и Алексей Кондратьев поспорили — когда Ови превзойдёт достижение Горди Хоу и забросит 802-ю шайбу в НХЛ. И кажется, чемпион МХЛ проиграл спор, ведь он ставил на конец января, в то время как комментатор 12 канала был уверен, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» выйдет на второе место среди снайперов в истории сразу после Нового года.
Уже в понедельник в прямом эфире ведущие снова сойдутся в словесном баттле и определят «наказание» для проигравшего спор.
Каким оно будет зрители 12 канала узнали в прямом эфире 19 декабря в 11:15 утра!
Повторы программы: 19 декабря в 19:00 и 20 декабря в 06:25.